觀蓑羽鶴悟人生／張明

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張明

蓑羽鶴，雅稱“閨秀鶴”，為國家二級保護小型鶴類。春夏時節，它們棲於內蒙古、新疆、甘肅與蒙古國的草原濕地，安然蟄伏。待深秋來臨，纖弱的鶴群便開啟遠征，要飛越平均海拔七千米的喜馬拉雅山脈——此地連雄鷹都望而斂翅，嬌小蓑羽鶴卻穿行於冰峰雪域，翅尖擦過寒霜，以一場跨山海的遷徙，詮釋生命骨子裏的堅韌。

它通體青灰，頸羽烏黑，胸前柔羽如蓑衣垂落，身形纖細、步履溫婉，“閨秀鶴”之名由此得來。清風拂過，頸間羽絲輕揚似輕紗，溫婉動人；一旦振翅淩空，便能衝破凜冽寒風，柔弱外表之下，藏著不屈剛毅的風骨，柔而有骨，靜而蘊力。

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蓑羽鶴向來沉靜內斂，默默積蓄力量。荒原秋風四起，野草飄搖，它們靜立不動，不為外物驚擾。覓食順應四時：春夏水澤豐茂，便捕食魚蝦滋養體魄；秋冬草木凋零，便撿拾草籽、深挖根莖，惜取每一分養分。朝暮寒暑，它們將歲月風霜化作羽翼的底氣，在平淡時日攢足破風遠行的力量。

蓄力經年，方敢奔赴險途。橫穿戈壁時，烈日乾渴、風沙漫天，鶴群忍饑耐渴穩步前行；踏入喜馬拉雅山區，寒流、缺氧、暴雪、危崖接踵而至，步步皆是考驗。

獨行難越千山，同心方能渡險。危難當頭，頭鶴振翅破風開路，其餘群鶴順勢滑翔省力；若同伴體力不支，身旁鶴便貼身相伴、輪換領航，不離不棄。它們以個體堅韌抵禦風雪，用彼此扶持走出絕境，同心闖過雪域險關，走完遷徙路上的重重阻隔。

禽鳥尚且心懷淩雲、堅韌自持、守望相助，為人更當以鶴自省、修身砥礪。人生起落本是尋常，失意時沉潛積澱，遇困時迎難而上、與身邊人彼此扶持。如飛越雪山的蓑羽鶴，靜心蓄力，迎風向前，常懷從容堅韌之心，終能跨過人生萬千坎坷，既能奔赴前路壯闊，也能安守歲月平和。