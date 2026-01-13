觀賞冠軍之路 蔡英文：台灣一定會再迎來光榮時刻

（中央社記者葉素萍台北13日電）前總統蔡英文說，她今天走進電影院，和立委蘇巧慧以及許多親朋好友一起看「冠軍之路」，心裡的情緒其實非常強烈；她說，這不只是一場比賽，更是一個時刻「提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻」。

蔡英文晚間透過臉書分享觀賞世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」的心情，她說，一直在想「我們要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？」片尾，一名外國播報員用英文說出他的觀察：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，她覺得這是對這段歷程最好的註腳。而這份感動也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

蔡英文說，她還記得決賽的時候她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油。也因此，更要謝謝導演龍男把整個過程記錄下來，讓她、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。

蔡英文說，這不只是一場比賽，更是一個時刻「提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻」。

她說，有時候台灣的內部會有紛擾，有時候也會感到挫折，但總是一關一關地過，因為有韌性，有不服輸的精神；她相信，未來的台灣會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。謝謝所有參與這部電影的人，「也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。」（編輯：謝佳珍）1150113