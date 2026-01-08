觀賞魚外銷產值達3億元 新北動保處落實檢疫助業者賺外匯

248260108a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

台灣觀賞魚產業具備高度國際競爭力，出口產值每年可達新台幣3億元。新北市動保處為了推動業者進軍全球市場，執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，針對轄內包含水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等7家養殖場，定期進行白點病、流行性潰瘍症候群及鯉魚皰疹病毒等疾病監測，從源頭提升台灣魚隻的國際信譽。

這項監測制度於去年已完成13場次檢驗，只要確認未檢出特定病原，業者就能在期限內直接出口，不需要再逐批送驗。這項行政簡化措施大幅節省了出口時間與檢驗成本，讓新北觀賞魚能更具效率地游向世界，實質減輕企業營運負擔。

近日動保處前往從業超過20年的陳先生飼養場進行採樣，針對小丑魚等海水觀賞魚進行檢測，結果都顯示為陰性。陳先生指出，海水魚外銷門檻極高，對健康與檢疫要求嚴苛，出貨前須親自確認體況並細心包裝。他認為政府的定期檢疫能讓國外客戶更具信心，是業者在國際競爭中站穩腳步的關鍵支持。

隨著國內飼養風氣興盛，市面上出現許多高價及特殊品種。動保處特別提醒，養殖業者與民眾在使用水族用藥或生物餌料時必須審慎，若發現魚隻異常應儘速諮詢專業水產獸醫師，透過正確的水質管理與精準用藥，避免因處理不當造成經濟損失。

新北市政府會持續作為業者的後盾，透過專業輔導措施與科學化監測，為水族產業建立安全、穩定的外銷環境。市府將致力於串聯更多產銷資源並優化行政流程，確保每批走出國門的魚隻都具備最高規格，讓台灣優質的養殖技術被世界看見，創造更豐厚的產業價值。

照片來源：新北市政府動保處提供

