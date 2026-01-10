觀賞魚混養數量體型須平衡 避免大魚吞食小魚

（中央社記者潘智義台北10日電）為了欣賞或個人喜好，常見水族箱、魚缸混養不同魚種，什麼魚適合放在一起，哪些魚避免養同一缸也常成為話題。水族業者表示，基本上做到避免大魚可一口吞下小魚，或是兇狠魚種和其他魚養在一起即可。

形色水族負責人林昇輝表示，外國人養觀賞魚或許會考慮多大的魚缸養多少魚、多大的魚，但台灣觀賞魚市場較少有這方面的考慮。至於大魚、小魚混養在同一水族箱，原則上就是大魚不能一口吞下小魚，肉食性魚類會吃其他魚，也不宜混養。

他舉例，像已成為觀賞魚的馬拉威湖魚種特別兇悍，包括花羅漢、俗稱紅豬的地圖魚會吃其他魚，此類魚就不要混養。

林昇輝指出，血鸚鵡、花羅漢兩種魚都很兇，但花羅漢魚體型較大，也更兇悍，甚至兩隻花羅漢養在一起，彼此都可能會互相攻擊。若一隻花羅漢搭配一群血鸚鵡養在一缸，有機會可以取得平衡，但血鸚鵡也不宜多到足以威脅花羅漢生存；不過，若兩隻花羅漢、數隻血鸚鵡養在一起，卻可能是花羅漢占上風，總之必須取得勢力平衡。

至於食用魚、觀賞魚是否可養在一起，林昇輝說，有許多食用魚顏色好看、體態優美，兼具觀賞價值，也是水族市場的熱門觀賞魚，當然可以和其他魚種混養；重點還是大小懸殊的魚不要養在一起，避免被一口吞下肚。此外，兇悍的魚別和其他魚放一起，像部分石斑魚也被當觀賞魚養，若放其他魚種進來，很有可能會成為石斑魚的點心。

林昇輝指出，具清潔魚缸底層功能的老鼠魚，也可和其他魚種混養；至於烏龜和魚混養，魚缸必須夠大，才可避免魚被烏龜吃掉。

針對水族市場曾出現海水魚、淡水魚混養的情形，林昇輝認為，純屬噱頭，這種做法不可取。他曾聽說，有人嘗試將海水魚養殖環境逐步淡水化，讓海水魚違背自然，硬是和淡水魚養在一起，過程中死了不少魚，只有少數存活。

不過，孔雀魚、金魚等魚種玩家，以培育同一魚種的新品系、美麗的外觀為目的。除同一品系的魚隻放一缸之外，最多只會在同一缸中養不同品系的孔雀魚、金魚育種，仍會避免和其他魚種混養。

林昇輝表示，不同觀賞魚養殖在同一缸，採取數量、大小自然平衡為宜；兩種不同種魚養一起，數量也應大致相當，而有攻擊性的魚種混養，也要勢均力敵，達到平衡。（編輯：張良知）1150110