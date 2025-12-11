觀賞999秒跨年煙火秀 義大世界曝最佳地點

〔記者洪定宏／高雄報導〕2025年即將結束，義大世界預計在2026年1月1日凌晨0點施放999秒跨年煙火秀，為了讓民眾能觀看遼闊全景，公布最佳觀賞地點就在義守大學校園，將在12月31日晚間6點後開放入場。

義大世界表示，今年施放煙火地點在購物廣場後方的大草坪，主題有「藍色流星雨煙火」、「超級巨大的煙火樹」、「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等。

義大世界強調，最佳觀賞地點為「義守大學六大觀賞區」，包括綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，每年都是熱門觀賞點，吸引攝影愛好者卡位。

