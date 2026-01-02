觀霧國家森林遊樂區遊客中心 1月24日起調整服務時間

觀霧國家森林遊樂區遊客中心廿四日起調整服務時間，改為每週二休館。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

為提升遊客服務品質並確保園區設施安全，林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區遊客中心，一月廿四日起調整服務時間，每週二為休館日（遇國定假日照常開放），其餘時段從早上八時至下午五時均正常服務。

新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區位處高山地區，氣候多變、環境潮濕，遊客中心作為提供旅遊諮詢、展示教育與緊急應變的重要據點，需定期進行設備檢修、展示空間環境整理及人員專業訓練。透過固定休館日的安排，進行相關設施維護作業，以確保遊客享有更安全、舒適且高品質的服務體驗。

廣告 廣告

休館期間，園區相關戶外設施及觀霧山莊仍依既有規定開放及營運，如有相關問題可電洽林業保育署新竹分署觀霧分站。新竹分署提醒民眾，前往觀霧地區前，請留意天候狀況及道路資訊，並配合相關管理措施，共同維護山林環境與旅遊安全。