觀霧國家森林遊樂區遊客中心 12／24起每周二休館

為提升遊客服務品質並確保園區設施安全，林業及自然保育署新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區遊客中心自1月24日起調整服務時間，每周二為固定休館日，遇國定假日則照常開放，其餘時段維持上午8時至下午5時。

新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區位處苗栗縣泰安鄉與新竹縣五峰鄉交界的高山地區，氣候多變且環境潮溼。遊客中心肩負旅遊諮詢、環境教育展示及緊急應變等重要功能，相關設施與展示空間需定期檢修與整理，並同步進行人員專業訓練。設立固定休館日可有效安排設備維護及環境改善作業，確保遊客享有更安全、舒適且高品質的服務體驗。

新竹分署說明，遊客中心休館期間，園區戶外設施及觀霧山莊仍依既有規定正常開放與營運。民眾如有疑問，可洽新竹分署觀霧分站（電話：037-272917）。另建議遊客行前先規畫行程，並可透過「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁或「台灣山林悠遊網」查詢最新開放及活動資訊。

新竹分署強調，將持續精進遊憩服務內容，強化森林遊憩品質與環境教育推廣，提供民眾完善的自然體驗。同時提醒，前往觀霧地區前務必留意天候與道路狀況，並配合相關管理措施，共同維護山林環境與旅遊安全。

