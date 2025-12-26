觀霧增設告示牌 搖響熊鈴守護山友與黑熊

新竹分署在竹縣大鹿林道東線十九公里馬達拉溪登山口處，設置注意熊出沒告示牌及熊鈴。（新竹分署提供）

觀霧地區為臺灣黑熊潛在棲地之一，林保署新竹分署及雪霸國家公園管理處在竹縣大鹿林道東線至九九山莊間設置自動相機，多次記錄到臺灣黑熊出現影像。考量大鹿林道東線為攀登大霸尖山必經道路，為強化登山安全並預防人熊衝突，新竹分署於大鹿林道東線十五公里休息點與十九公里馬達拉溪登山口各設置一座「注意熊出沒」告示牌，提醒入山遊客提高警覺，降低人熊相遇風險。

新竹分署設計二款小熊玲，放置?注意熊出沒告示牌」下方，提供山友攀登大小霸時使用。（新竹分署提供）

新竹分署表示，注意熊出沒告示牌，外觀以大霸尖山意象為視覺主軸，並掛置大型熊鈴，兼具強化警示及保育宣導效果。牌面除介紹臺灣黑熊活動痕跡外，也提醒民眾在山區活動應提高警覺，應妥善收存食物及廚餘，避免吸引黑熊靠近。告示牌下方為熊鈴掛置箱，提供山友借用與歸還，山友在上攀大小霸前可於十五公里處或十九公里處取用，下山後歸還原放置箱即可。熊鈴的佩帶可讓山友在行進間製造聲響，以降低遭遇臺灣黑熊的可能性。

為確保到觀霧國家森林遊樂區休閒遊憩的民眾及現場工作人員安全，有效降低人熊衝突風險，新竹分署已啟動多項防治與管理措施。在「吸引源管理」方面，觀霧露營區及住宿區加強食物、廚餘與垃圾管理，冰箱加裝鎖扣；觀霧山莊亦落實食材及廚餘管控；垃圾桶每日定時清運，避免成為臺灣黑熊覓食誘因，並要求施工單位不得任意棄置便當或垃圾。

新竹分署觀霧國家森林遊樂區、雪霸國家公園管理處大霸尖山登山服務站均放置人熊相遇宣導摺頁，並由志工及現場人員向遊客說明山區活動安全重點，協助民眾快速了解臺灣黑熊及正確因應措施。

新竹分署提醒民眾登山應結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可以發出聲響的物品，也可準備防熊噴霧，將可嚇阻臺灣黑熊靠近，更能在緊急時有效遏阻攻擊。