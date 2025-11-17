觀霧新年特典「新年數鳥嘉年華」 全民響應公民科學賞鳥行動

▲外型滑稽的紅頭山雀經常成群出沒，圓滾身材配上亮眼羽色，在空中飛行如同竹籤上的貢丸！��照片中山櫻花開的時機大概在一月中旬之後。

【記者 李宏燁／新竹 報導】冬日的觀霧，雲霧飄渺、林梢通透，正是觀察冬候鳥的絕佳時節。為推動臺灣冬季鳥類長期監測、提升民眾自然觀察力與生態保育意識，農業部林業及自然保育署新竹分署推出2026年元旦特別企劃《觀霧新年數鳥嘉年華》，邀請全民於115年1月1日至2日走入雲霧森林，化身「鳥鄉民」，一同響應全臺性的冬季公民科學賞鳥行動。

▲隨著東北季風南下，屬於冬候鳥的白眉鶇悄悄現身觀霧。快來跟我們一起找找看，觀霧還能發現哪些鶇鶇家族成員呢？

「台灣新年數鳥嘉年華」（Taiwan New Year Bird Count, NYBC Taiwan）自2014年由全臺各地鳥會與特有生物研究保育中心等單位共同推動，透過固定樣區與年度累積資料，掌握冬季鳥類族群量與變化趨勢，建立更完整的鳥類保育資料庫，對理解遷徙現象具有重要意義。位處中海拔山區鞍部地形的觀霧國家森林遊樂區，是許多遷徙鳥類的重要度冬地與中繼站，每逢秋冬，山雀科成員、鶇科成員等冬候鳥紛紛現身林間，構成觀霧冬季特有的生態樂章，豐富鳥況令人期待。本次活動將由森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任「鳥老大」，並由資深賞鳥人王正安協力帶隊，引領參與者透過專業方法調查鳥種及族群量，在山林中收集第一手的生態資料，親身體驗公民科學的樂趣與價值。

▲晨起的松鴉正在食用森氏櫟的種子。用望遠鏡輔助，可以欣賞翅膀上亮藍色的斑紋，非常美麗。

《觀霧新年數鳥嘉年華》將自 12 月 1 日（一）上午 8 時起開放網路報名。活動日期為115年1月1日（四）至1月2日（五），活動分為4梯次，每梯次限額15人，總量60人（未成年須家長同行），歡迎有興趣的民眾把握機會報名。詳細活動內容請參閱報名頁面https://www.accupass.com/go/2025-06-Guanwu，亦可於平日上午9點至下午5點洽森之形自然教育團隊（電話0963-511973）。更多活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁 （https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），更多旅遊資訊可上台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。（照片森之形自然教育團隊提供）