觀霧新年特典 「新年數鳥嘉年華」賞鳥正夯
冬日的觀霧，雲霧飄渺、林梢通透，正是觀察冬候鳥的絕佳時節。為推動臺灣冬季鳥類長期監測、提升民眾自然觀察力與生態保育意識，農業部林業及自然保育署新竹分署推出2026年元旦特別企劃《觀霧新年數鳥嘉年華》，邀請全民於115年1月1日至2日走入雲霧森林，化身「鳥鄉民」，一同響應全臺性的冬季公民科學賞鳥行動。
「台灣新年數鳥嘉年華」（Taiwan New Year Bird Count, NYBC Taiwan）自2014年由全臺各地鳥會與特有生物研究保育中心等單位共同推動，透過固定樣區與年度累積資料，掌握冬季鳥類族群量與變化趨勢，建立更完整的鳥類保育資料庫，對理解遷徙現象具有重要意義。位處中海拔山區鞍部地形的觀霧國家森林遊樂區，是許多遷徙鳥類的重要度冬地與中繼站，每逢秋冬，山雀科成員、鶇科成員等冬候鳥紛紛現身林間，構成觀霧冬季特有的生態樂章，豐富鳥況令人期待。本次活動將由森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任「鳥老大」，並由資深賞鳥人王正安協力帶隊，引領參與者透過專業方法調查鳥種及族群量，在山林中收集第一手的生態資料，親身體驗公民科學的樂趣與價值。
《觀霧新年數鳥嘉年華》將自12月1日（一）上午8時起開放網路報名。活動日期為115年1月1日（四）至1月2日（五），活動分為4梯次，每梯次限額15人，總量60人（未成年須家長同行），歡迎有興趣的民眾把握機會報名。
