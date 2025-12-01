觀霧聯外道路大鹿林道局部路面改善施工 12/8～12/23交管

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林業及自然保育署新竹分署表示，針對自新竹縣五峰鄉通往觀霧國家森林遊樂區的大鹿林道，預計下週一(12月8日)起分兩階段，進行21.5K~23.5K及9K~10K柏油路面鋪設作業，逢雨天及例假日不施工，施工期間採每小時半點放行10分鐘實施交管作業，請用路人留意並配合。

新竹分署指出，預定施工期程分別為12月8~15日施做21.5K~23.5K路段，12月15~23日施做9K~10K路段，管制時間為早上7時30分至下午5時30分，採每小時半點放行10分鐘實施交管作業，中午11點30分至12點30分放行不管制，並將視現場實際施工情形滾動式檢討管制期程。

新竹分署表示，為維護大鹿林道良好且安全的路況，將逐步進行林道改善工程，並實施交通管制作業，屆時請用路人耐心等候並請配合交管人員的指揮，造成不便敬請見諒。#

