觀霧蝙蝠種類擁27種冠全台 雪霸園區再添「黃頸蝠」新紀錄

雪霸國家公園觀霧地區成為台灣蝙蝠多樣性之冠！陳家鴻博士最新調查發現黃頸蝠，使該區蝙蝠種類達27種，創下單一地點蝙蝠種類最多的台灣紀錄，展現雪霸園區豐富的生態價值。

金黃鼠耳蝠全身毛髮為黃色,十分亮麗與特別。（圖／ 雪管處提供）

這項成果來自雪霸國家公園管理處同仁陳家鴻博士的長期投入。2025年調查不僅捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，還相隔19年再次發現金黃鼠耳蝠，同時首度在觀霧記錄到黃頸蝠，讓觀霧地區成為台灣蝙蝠種類最豐富的地方。

霜毛蝠在台灣曾被認為可能已消失，直到2006年於觀霧首度有活體紀錄。2025年再次捕獲一隻霜毛蝠，是繼2024年後連續第二年的發現。霜毛蝠主要生活在東亞較冷的地區，台灣是其分布的最南端，因數量稀少被列為國家瀕危物種；連續兩年的紀錄對了解其生活習性非常重要。

黃頸蝠頸部周圍毛髮為鮮豔的金黃色,像似圍了一圈黃色圍巾,造型可愛討喜 。（圖／ 雪管處提供）

另一項重要發現是金黃鼠耳蝠時隔19年再度現身觀霧。這種蝙蝠在台灣較少見，被列為國家易危物種，與霜毛蝠一樣會隨季節遷徙。此次再次捕獲顯示觀霧地區可能是牠們遷徙或過冬的重要場所。

2025年9月，陳博士還捕獲了一隻黃頸蝠，這是觀霧地區首次記錄到的新物種。黃頸蝠因頸部有黃色毛帶而得名，是台灣特有種，雖分布於各海拔山區但相對少見。這個新發現使觀霧地區的蝙蝠種類增至27種。

霜毛蝠毛髮末端呈現霜白色,像似灑上了糖霜,顯得非常亮眼。（圖／ 雪管處提供）

雪霸國家公園管理處林文和處長表示：「陳家鴻博士多年來在雪見及觀霧地區進行蝙蝠調查，為雪霸累積了豐富的生態資料，同時推動蝙蝠屋設置與部落合作，展現了國家公園同仁的專業與積極態度。」

雪霸處未來將持續與學術單位合作研究，結合蝙蝠屋監測與地方合作，完善園區生態資料，作為保育與管理的重要依據。

