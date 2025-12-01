觀霧「新年數鳥嘉年華」明年元旦連兩天舉辦 邀民眾化身「鳥鄉民」
〔記者張勳騰／苗栗報導〕冬日的觀霧國家森林遊樂區，雲霧飄渺、林梢通透，正是觀察冬候鳥的絕佳時節。為推動台灣冬季鳥類長期監測、提升民眾自然觀察力與生態保育意識，農業部林業及自然保育署新竹分署明年元旦推出「觀霧新年數鳥嘉年華」活動，邀請民眾於明年1月1日至2日走入雲霧森林，化身「鳥鄉民」，一同響應全台的冬季公民科學賞鳥行動，即日起受理網路報名。
林業及自然保育署新竹分署指出，「台灣新年數鳥嘉年華」(Taiwan New Year Bird Count, NYBC Taiwan)自2014年由全台各地鳥會與特有生物研究保育中心等單位共同推動，透過固定樣區與年度累積資料，掌握冬季鳥類族群量與變化趨勢，建立更完整的鳥類保育資料庫，對理解遷徙現象具有重要意義。位處中海拔山區鞍部地形的觀霧國家森林遊樂區，是許多遷徙鳥類的重要度冬地與中繼站，每逢秋冬，山雀科成員、鶇科成員等冬候鳥紛紛現身林間，構成觀霧冬季特有的生態樂章，豐富鳥況令人期待。
明年元旦的賞鳥活動將由森之形自然教育團隊共同創辦人陳柏璋擔任「鳥老大」，並由資深賞鳥人王正安協力帶隊，引領參與者透過專業方法調查鳥種及族群量，在山林中收集第一手的生態資料，親身體驗公民科學的樂趣與價值。
「觀霧新年數鳥嘉年華」活動，明年1月1、2日分為4梯次，每梯次限額15人，總量60人(未成年須家長同行)，相關報名請上
(https://www.accupass.com/go/2025-06-Guanwu)，多活動訊息歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專。
