觀音三接補助 藍埔里長喊不公

桃園市觀音區公所12日舉辦基層里長里幹事座談，藍埔里里長陳奕欽質疑中油三接工程受益費補助不公。中油公司液化天然氣工程處副處長李瑞堂表示，內部討論後再與地方協調。（廖姮玥攝）

桃園市觀音區公所12日舉辦基層里長里幹事座談，藍埔里里長陳奕欽質疑中油三接工程受益費補助條件表示，台66東西向快速道路是中油工程重車必經道路，嚴重衝擊里民交通安全，但未受影響的金湖里卻獲補助。中油液化天然氣工程處副處長李瑞堂回應，內部討論後會與地方協調。

中油三接工程座落觀音大潭地區，緊鄰大潭發電廠與觀塘工業區，目前進度推進至外擴防坡堤部分，預計117年完工，工程受益費僅補助鄰近的大潭、武威、觀音、保生、白玉、廣興、金湖、坑尾、新興、三和共10個里，適用對象包括工區所在地的市政府、區公所、中小學校、法人團體及鄰近社區居民，引發地方批評分配不公。

廣告 廣告

陳奕欽質疑，工程費增加受益費也跟著增加，應該要重新調整。觀音區分為觀音、新坡、草漯3個地區，三接工程影響大潭、保生、武威等里，但獲補助的10里中，新坡地區只有金湖里，非常不公平。工程重車行駛路線會經過藍埔里台66快速道路，已威脅里民交通安全，加上台66目前正進行高架工程，尖峰時段塞車嚴重，里上卻無受益費，非常不公平。

李瑞堂回應，工程受益以三接工區為補助範圍，大潭里分配50％，武威里、觀音里、保生里分配30％，白玉里、廣興里、金湖里、坑尾里、新興里、三和里分配20％，當時以三接為中心畫圓圈直接距離規畫受益範圍，工程預算增加受益費也會調整，只要生產營運所在地市政府、區公所、中小學校、法人團體及鄰近社區居民提出申請，經過審核若符合中油公司睦鄰作業要點就會給予補助。對里長提出的要求，將與內部討論後再與地方協調。