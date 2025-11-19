觀音人反觀園超高壓變電所 桃市府籲現址變更為AI科技園區

國民黨議員吳進昌直指變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期，何需捨近求遠，要求市府應立即啟動替代方案。(蔡依珍攝)

台電公司擬在觀音設置「觀園超高壓變電所」引發當地居民強烈反對，國民黨議員吳進昌直指變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期，何需捨近求遠，要求市府應立即啟動替代方案。市長張善政強調市府與民眾站在同一陣線，會擔任溝通橋梁，已請台電重新評估相關規畫。

吳進昌說，台電規畫在上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，開發面積達4.9公頃，引發當地居民強烈反對，雖然13、14日才在大園及觀音工業區召開說明會，但地方仍無法認同。

「既然民眾不同意設立，請台電啟動替代方案！」吳進昌直指變電所應直接設於大潭電廠、桃科二期或台灣科幕廠址，能節省電力損耗並大幅縮短期程，何需捨近求遠，要求市府應立即啟動替代方案，不能讓地方承受不必要的風險與壓力。

張善政表示，台電因初期說明不足，導致居民產生疑慮與反對聲音，市府將積極擔任台電與居民之間的溝通橋梁，已請台電重新評估相關規畫，明確檢視各項替代方案的可行性、不可行原因及優缺點比較，以作為後續溝通的重要依據。

經發局指出，觀園超高壓變電所採新一代「屋內型」設計，配置2棟變電所建築物，上層規畫緊急搶修人員辦公室及24小時備勤宿舍，主管機關為內政部，目前台電公司已提送開發計畫給經濟部審議。

經發局說，副市長王明鉅定期主持與台電公司召開的觀園超高壓變電所用地辦理進度會議，研商解決方案及進度列管等，市府也已函請台電公司啟動替代方案，就近於大潭電廠或桃科二期或台灣科幕廠址設置，並將上大現址變更為AI科技園區，待台電評估後，會共商替代方案的合理性及必要性，以符合地方需求。

