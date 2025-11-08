觀音佛祖慈悲心！台北葫蘆寺捐贈士林警止血帶 價值超過40萬元
社會中心／綜合報導
近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩的使命。
警察執勤安全主要透過精進教育訓練、更新裝備與科技，其中「戰術止血帶」廣泛使用於軍事戰場和緊急醫療中，在緊急情況下迅速有效地止血，爭取黃金醫療時間，及時保障員警及民眾生命安全。對於第一線警察同仁面對執勤時各種不可預期危急情境時，更是能增添保護生命安全之利器。
「財團法人台北葫蘆寺」長年致力公益活動，為共同提升員警執勤安全，於今（8）日舉辦觀音佛祖遶境大典儀式贈與士林分局350條CAT GEN-7 戰術止血帶，價值超過40餘萬元，由士林分局長蕭惠珠率同仁代表接受並致誠摯謝意，受贈之止血帶將供第一線警察同仁攜行使用，以利員警自救及危急時救護民眾安全。
葫蘆寺郭董事長表示，全體董監事有感士林分局維護地方治安的努力，捐贈對員警執勤安全重要的止血帶，為地方治安盡一份心力。共好社區安全，是葫蘆寺致力公益的具體展現並廣傳觀音佛澤被四方的慈悲心。
