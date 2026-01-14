觀音國際同濟會捐20台輪椅 助部桃強化照護資源





為讓行動不便與就醫需要協助的民眾，在院內移動更安全、也更省力，觀音國際同濟會秉持服務社會、關懷弱勢精神，善心捐贈20台輪椅予衛福部桃園醫院，充實第一線病患運送與院內支援量能。部桃今（14）日舉辦捐贈儀式，並致贈感謝狀，向觀音國際同濟會第30屆會長李佳宏及全體會員表達誠摯謝意，現場氣氛溫馨，醫療團隊與來賓一同見證這份把關懷送進醫院的力量。

桃園醫院社工室主任余偌圲表示，輪椅看似是日常設備，卻是許多病人完成就醫流程的重要「第一步」。從門診報到、檢查室往返、住院轉運到出院返家，只要走一趟流程就能感受到對行動不便者而言每一步都不容易；此次捐贈不僅是實質挹注，也象徵民間團體對公共醫療的支持與信任。她指出，觀音國際同濟會長年投入公益，回應地方需求，這次以最貼近病人需要的方式提供協助，盼能拋磚引玉，鼓勵更多社會資源共同加入，讓照護網絡更完整。

捐贈儀式由第30屆會長李佳宏率會員代表出席，與部桃同仁交流輪椅在臨床與服務現場的使用情境。余偌圲說明，20台輪椅後續將由院方統籌納入臨床照護與病人服務運用，配置於病人進出量較高的動線與需求點位，協助門急診、檢查轉送及住院轉運等作業更順暢，減少病人等待與移動不便造成的風險，也讓家屬在陪病過程中多一份安心。

院長楊南屏表示，部桃長期深耕社區醫療，始終以「以人為本」作為照護核心，努力在醫療專業之外，把便利、安全與尊嚴一起照顧到位；而來自公益團體的支持，正是醫療體系持續前進的重要後盾。他指出，醫療機構與公益團體分屬不同角色，卻同樣肩負守護民眾健康與福祉的社會責任。觀音國際同濟會此次以行動回應社會需求，讓更多需要協助的病人能更順利完成就醫旅程，也讓「看得見的溫暖」在醫院每一段走廊、每一次推行中，轉化成實際的照護力量。

