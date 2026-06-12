觀音大南瓜444台斤奪魁 冠軍梁朝詠6/13出征全國賽

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桃園市觀音區農會12日舉辦年度大南瓜稱重大賽，吸引12位農友參賽。比賽採吊掛方式將南瓜送上地磅進行秤重，場面壯觀。最終由梁朝詠奪得冠軍，大南瓜重達444台斤，約相當於20名幼兒園學童的重量，驚人的大小，讓現場民眾嘖嘖稱奇。奪冠的大南瓜將在13日代表觀音區，前往新北市參加全國大南瓜比賽，期盼為桃園市再次爭取佳績。

觀音區農會理事長郭來結表示，觀音區以種植各類瓜果聞名，大南瓜比賽更是地方特色活動之一。參賽南瓜須由設籍觀音農民在地栽培，且重量須達200台斤以上，才具備參賽資格。去年觀音更在全國大南瓜比賽更勇奪第三名、第四名及兩項優勝，展現觀音農民精湛的栽培技術。



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農友梁朝詠大南瓜重達444台斤奪得冠軍，將進軍新北市全國大南瓜比賽。





參賽農友梁朝詠表示，大南瓜是種趣味的，來比賽每年都是在挑戰自己的紀錄。大南瓜很嬌貴，怕熱也怕雨，熱要蓋被子避免陽光直射，下雨要搭棚墊高，避免泡水，照顧起來很費工，得獎真的是一種肯定。

觀音區大南瓜紀錄保持人歐道協，今年再度挑戰自我。他112年種植的大南瓜以787.5台斤奪冠，紀錄至今無人能破。但他坦言，這幾年極端氣候，讓大南瓜越來越難種，今年他的南瓜僅重299台斤，只剩過去的1/3，位居第4名。

桃園市觀音區農會年度大南瓜稱重大賽登場，碩大南瓜必需以叉車吊掛方式來秤重。

觀音區大南瓜比賽成績揭曉，冠軍由梁朝詠奪得，亞軍為梁信琪、季軍曹盛訓、殿軍為歐道協；另有優勝獎3名，分別為歐德慶、廖龍文及徐淑芳。冠軍可獲頒獎金6萬元，亞軍獎金5萬元，季軍獎金4萬元，殿軍獎金3萬元；優勝獎得主則可獲獎金1萬2,000元，頒獎典禮將於7月4日蓮花季期間舉行。

觀音區農會表示，獲獎的大南瓜將於13日代表觀音區前往新北市參加全國大南瓜比賽，持續挑戰佳績。賽後，得獎南瓜也將於7月4日開幕的桃園蓮花季展出，邀請民眾親臨現場，一睹巨無霸南瓜的震撼，感受觀音農業的豐碩成果與農民精湛的栽培技術。

桃園市觀音區農會年度大南瓜稱重大賽登場，碩大南瓜必需以叉車吊掛方式來秤重。

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