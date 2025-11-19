觀音居民反對設置超高壓變電所 吳進昌議員：市府應尊重民意

【記者范文濱／桃園報導】

台電預定在上大、富源、崙坪三里設置超高壓變電所，引發當地居民強烈反對，市議員吳進昌議員指出，市府必須尊重民意、提出替代方案，保障沿海居民生活安全與環境品質，同時兼顧產業發展。

吳進昌議員指出，變電所應設於大潭電廠、桃科二期或台灣科幕廠址，不僅可節省電力損耗，也可縮短建設期程，上大現址則可轉型為AI科技園區，創造多贏局面。談及工業區安全，吳進昌議員提醒，興達電廠事故經驗仍在，觀音有中油第三接收站與大潭電廠，工安風險不可忽視，市府應建置完整災害預警系統、避難場所及疏散演練機制，並比照水患自主防災模式，動員里級志工隊參與常態化演練。

廣告 廣告

針對沿海工業區空污問題，吳進昌議員呼籲在觀音設立環保局空水污稽查站，引進先進車載偵測設備，補足PM1及揮發性有毒物質偵測不足。顏己喨局長表示，明年將有機會設立稽查站，並已與中央大學合作強化偵測系統，以提升稽查效率。

此外，草漯重劃區幼童數暴增，吳進昌議員要求教育局啟動新校規劃；捷運青線延伸及沿海輕軌規劃也需同步考量。醫療方面，觀音分院已核定設置，吳進昌議員建議同步徵收鄰地，避免交通與停車壅塞。對珍珠海岸生態教育館，吳進昌議員強調須保留地方特色與地景意象，觀旅局長陳靜芳表示，規劃階段將廣徵民意，打造在地地標，確保觀音特色被完整保留。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光