觀音山隧道火燒車！28歲男追撞貨車 轎車引擎蓋急下車滅火

觀音山隧道火燒車，轎車車頭撞凹、瞬間起火。 (圖／TVBS)

新北市觀音山隧道今日發生一起交通事故，一輛轎車追撞貨車後起火燃燒，所幸隧道內消防設備充足，駕駛迅速自行滅火，事故未造成嚴重傷亡。然而，由於警消必須封路處理事故，導致車流一度回堵近 1.7 公里。隧道內每 50 公尺就設有一座消防栓，這些完善的消防設備在關鍵時刻發揮了重要作用，有效防止了火勢擴大。

事故發生在今日上午 9 點多，28 歲林姓男子駕駛灰色轎車行經台 64 線連接五股和八里的觀音山隧道時，突然追撞前方由 59 歲蔡姓司機駕駛的貨車。轎車車頭在撞擊後嚴重受損，引擎蓋凹陷並瞬間起火燃燒。所幸當時雙方駕駛都能迅速下車，而且火勢不大，加上隧道內消防設備充足，駕駛很快就自行將火勢撲滅。

觀音山隧道全長 2.4 公里，每 50 公尺就設有一個消防設備，包括滅火器和可以直接噴水滅火的消防栓。這些完善的消防系統在這次事故中發揮了救命的作用，使火勢能夠迅速被控制。

事故中兩名駕駛除了輕微擦挫傷外沒有大礙，警方初步排除酒駕因素，肇事原因仍在進一步釐清中。為了確保安全，清潔隊員在現場灑木屑，防止路面油漬繼續擴散造成危險，員警則在一旁指揮交通，避免其他車輛追撞釀成二次事故。

由於事故發生在上午 9 點多車流量大的時段，加上該路段有許多聯結車、砂石車等大型車輛經過，警方不得不封閉隧道約一個多小時。直到 10 點多才開放單線通行，11 點才完全恢復正常通行。這次隧道事故雖然沒有造成人員傷亡，但也導致當地交通一度中斷，車流回堵達 1.7 公里。

