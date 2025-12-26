觀音山隧道轎車追撞貨車火燒車！ 釀車流嚴重回堵
新北市台64線快速道路觀音山隧道，今天（26日）上午傳出轎車追撞貨車的火燒車事故，儘管林姓駕駛僅輕微擦挫傷並未送醫，但這起車禍也導致觀音山隧道車流嚴重回堵，一直到上午11時才排除整起事故，持續疏導車流中。
據了解，28歲林姓男子今天（26日）上午9時許，駕車沿著台64線快速道路往八里方向行駛，行經觀音山隧道時，卻疑因未注意車前狀況，不慎追撞前方的59歲蔡姓男子所駕駛的小貨車，車輛更因撞擊而起火燃燒，蔡男當下立刻跳車逃生。
新北市消防局獲報趕赴現場時，發現火勢已由蔡男自行撲滅，而蔡男只有手腳擦傷，表示不願就醫，雙方酒測值均為，確切車禍原因仍待釐清，但這起事故也導致往八里方向雙線車道均無法通行，車流嚴重回堵。
轄區蘆洲分局也派員到場引導車流下觀音山匝道，離開台64線主幹道，直到上午11時許，才拖吊排除並將油漬清除恢復正常交通，持續疏導車流中。
