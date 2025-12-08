觀音慈愛在高雄 靈鷲山高屏講堂大悲行腳、普仁獎逾千人同行

靈鷲山是觀音道場，為了廣傳觀世音菩薩慈愛，高屏講堂近日在高雄二二八公園舉辦第九屆大悲行腳活動，並首度結合普仁獎頒獎雙重盛典，二千人步步善念共振，雙手合十持誦〈大悲咒〉共願同行，十六位百萬大悲行者同步搭船出海灑大悲水，象徵一起走在慈悲與和平之路，祈願台灣平安、靈性清淨、生態和諧、世界和平。

主辦單位今(八)日說明，該活動由靈鷲山、高雄市三民區公所主辦，港都電台協辦，在愛河河濱由高屏幹部們「高雄水啦」熱舞熱鬧展開，周邊的小市集和祈福區、闖關遊戲增添互動樂趣；靈鷲山百萬、十萬遍以上的大悲行者及全台各區會靈鷲人，歡喜攜家帶眷齊聚高雄港都。

廣告 廣告

自二○○三年以來，普仁獎已選拔出一萬二千多位品德優良的學子，頒獎典禮上，今年高雄區共有七十二人得獎，包括三十六位國中生與三十六位國小生，其中陳崴彤、顏予潔、陳靚玹、王霈禎、馮宇辰等五人脫穎而出，獲得全國普仁獎榮譽；高市府教育局長吳立森也頒獎給九所連續三年推動品德教育的楷模學校。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師以心道法師所說「每個人都是一道光，用我們愛心的光芒來溫暖這個世界」勉勵普仁小太陽用愛心轉化世界的不平安，以正面、積極、樂觀，愛心與願力迎接種種挑戰，在逆境中保持善良的心，讓人們看見生命的價值。

高屏講堂監院法泰法師表示，慈愛是人類最美的風景！慈愛的形象往往是母親或觀世音菩薩。觀世音菩薩成道前是妙善公主，捨身為父親醫病，展現深厚孝心。普仁小太陽就如同家庭中的小菩薩，將美德與孝順帶給周圍的人，發掘小太陽的老師和評審們，如同觀世音菩薩的千手千眼，用心推舉隱藏在各地的閃耀英雄。

大悲行腳活動登場，靈鷲山般若文教基金會董事長恆傳法師行前提策，領眾攝心體驗一分鐘平安禪，大眾齊誦和平祈願文，期許用最虔誠的心念及實際行腳，轉化心念與佛同行，種下善業的記憶體；隨後，人人身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶持咒繞行，全長約一.八公里，形成壯觀亮眼人龍，人人合掌虔敬，專注的臉龐、一雙雙堅定的腳步，現場咒音共振環繞，體現「慈悲同行、善念共振」的精神。

今年活動主題是「慈悲與和平」，同時結合靈性生態與公益理念，在「高雄有愛-愛心物資捐贈」儀式中，靈鷲山慈善基金會募集愛心食物箱六百箱，傳遞「關心、愛心、慈善心」的無私大愛。

二○一五年，靈鷲山發起第一屆大悲行腳活動，各區會由北而南接力舉辦，慈悲行動蔓延全台，宗風傳承願力不息；二○二六年十二月五日，大悲行腳將延續到屏東，高屏A區護法會執行長莊勝任揮旗誓師承辦，象徵大悲薪火與宗風接續相傳。