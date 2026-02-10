觀音湖蛻變生態堡壘守護仁武 林岱樺現地會勘促加強調洪設施

立委林岱樺與市議員黃飛鳳、江瑞鴻、仁福里長朱興以及水利署、市府相關局處到觀音湖現地會勘。（林岱樺提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委林岱樺十日表示，觀音湖四千五百萬元防洪與生態串聯計畫正式啟動，感謝地方議員與行政單位的齊心努力，讓觀音湖蛻變為守護仁武的生態堡壘。

林岱樺與市議員黃飛鳳、江瑞鴻、仁福里長朱興以及水利署、市府相關局處到觀音湖現地會勘。她說，面對氣候變遷，我們必須將鄉親的安全放在第一位。

林岱樺在會中特別強調：「安全是建設的底線，美感是宜居的體現」。我們達成了重大共識，將這項四千五百萬元的計畫由單純的遊憩導向，轉型為「加強調洪設施」為第一優先，並要求中央在五月底前最優先核定。

林岱樺指出，這不僅是一千七百八十公尺環湖步道的串聯，更是一場生態復育運動。我們要求水利局補植原生樹種，並由觀光局採納仁福里意見，在六月底前完成入口意象施作。