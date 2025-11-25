觀音男騎車迷途到楊梅 警靠「發票」成功助他返家

莊姓男子日前外出購買吐司，卻不慎迷路在楊梅區徘徊。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名74歲莊姓男子日前外出購買吐司，卻不慎迷路在楊梅區徘徊，所幸遇到熱心民眾帶他至楊梅警分局富岡派出所請求員警協助，但男子無證件且因聾啞及識字能力有限，僅能透過書寫回應，警方最後靠著他身上的發票循線成功確認男子身分，成功他平安返家。

警方發現男子身上留有觀音區某店家購物發票，遂以店家位置循線聯繫該轄區派出所及里鄰長。圖：讀者提供

富岡派出所說明，所長陳赯麒與警員廖國凱及葉承錠日前執行巡邏勤務時，一名民眾帶著一名疑似迷途的男子及其腳踏車至派出所報案。員警見其衣著單薄立即先將男子帶進派出所休息。由於該男子無證件且因聾啞及識字能力有限，僅能透過書寫回應，不過其自稱的姓名與警方查詢的資料不符，情況一度陷入僵局。

廣告 廣告

正當員警努力釐清身分時，發現男子身上留有觀音區某店家購物發票，遂以店家位置循線聯繫該轄區派出所及里鄰長，最終確認莊男身分，而他先前所寫的姓名實為其兄長。員警隨即護送莊男及其腳踏車平安返家。家屬與里長表示，莊男平日習慣騎車外出，當日外出購買吐司，卻因天色昏暗而迷失方向騎至楊梅區。見男子平安返家，家屬既欣慰又感激，並對員警的耐心協助與積極態度表達高度肯定。

楊梅分局呼籲，家中若有失智或聾啞長者，建議可在衣物縫上緊急聯絡資訊，或向社政單位申請防走失手鍊，以降低長者走失風險。若民眾發現疑似迷途長者，也可立即撥打110，由警方提供即時協助，共同守護弱勢長者的安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】監視器狂震！平鎮小貨車、轎車路口猛撞 整排鐵皮屋遭波及

中壢車站商圈「舞」力全開！15在地青年團隊大秀舞技