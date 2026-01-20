觀音老翁寒雨中迷途2公里 警地毯式搜索尋人

新坡派出所員警經過一小時的努力，總算在離家2公里的一處巷弄內找到迷途的老翁，將他平安護送返家。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名82歲的楊姓老翁，昨(19)日晚間18時許趁家人不注意時獨自出門散步，卻在寒風細雨中迷途，大園警分局接獲家屬報案後，隨即調閱監視器沿途查看，鎖定特定範圍展開搜尋，經過一小時的努力，總算在離家2公里的一處巷弄內找到迷途的老翁，將他平安護送返家。

家屬看見楊翁平安歸來，頻頻向新坡派出所警方致謝。圖：讀者提供

新坡派出所表示，警方於昨晚接獲楊姓民眾報案，稱其父親趁家人不注意時偷跑出門，家人們在附近找遍了都沒看到父親的身影，由於父親高齡又有失智情形，且當時天氣寒冷飄著細雨，擔心父親會發生意外，請警方幫忙協尋。員警獲報後依據家屬提供的線索，循著老翁可能行走路線沿途調閱監視器，發現老翁最後出現在新廣路一帶，警方立即前往展開地毯式搜索，經過一小時的努力，總算在福建路二段的巷弄內找到迷途的老翁，經檢視老翁身體並無不適，隨即將他護送返家。

家屬看見楊翁平安歸來，頻頻向警方致謝，楊翁兒子向警方說，父親之前也曾走失，但都在住家附近徘迴，沒想到這次會離家將近2公里，幸好有員警的積極協助，父親才沒發生其他意外，感謝警方的熱心幫忙。

