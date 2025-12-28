觀音草漯國中創校50周年 蘇俊賓盼攜手各界打造更優質學習環境

桃園市副市長蘇俊賓昨（27）日上午前往觀音區，出席「草漯國中50週年校慶運動大會」。蘇俊賓表示，草漯國中洋溢青春活潑氣息，他近期走訪各場活動常常都能看到草漯國中師生熱情參與的身影，包含草漯沙丘淨灘、閩南文化巡演的法老王踩街以及草漯七龍珠的表演都令他印象深刻，尤其昨日校慶開場便由校長莫麗珍親自帶著同學們進行熱舞表演，彷彿Live House一般，展現出截然不同的校園風貌，營造多元學習的場域與適性揚才的教育精神。

桃園市副市長蘇俊賓昨日上午前往觀音區，出席「草漯國中50週年校慶運動大會」。圖：市府提供

蘇俊賓指出，草漯國中自64年創校至今已邁入50周年，是陪伴地方成長的重要教育據點。此次校慶活動結合藝文展演與校園空間特色，展現學校深耕在地、創新教學的成果。市府未來也將持續作為學校最堅實的後盾，支持學校在教育環境改善與校園建設上的各項需求，並攜手各界力量，共同為孩子打造更優質、友善的學習環境。

教育局表示，草漯國中長期以「健康、快樂、成長、卓越」為教育目標，重視學生全人發展，並結合地方自然與人文特色，發展具在地精神的課程，包括草漯沙丘、生態探究及媒體識讀等，引導學生將學習內容與生活經驗相互連結，培養面對未來所需的多元能力，也深化學生對自己家鄉的認識與認同。

