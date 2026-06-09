觀音路口驚魂！疑闖紅燈猛撞橫向轎車 雙車車頭全毀險釀重大傷亡

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觀音路口２車猛烈對撞車頭全毀駕駛驚險逃過死劫。（圖／翻攝畫面）

桃園市觀音區8日下午發生一起驚險交通事故，1名60歲廖姓男子駕駛自小客車行經保興路二段與台66線交叉路口時，疑似未依交通號誌指示通行，導致與橫向直行車輛發生猛烈碰撞。事故發生瞬間衝擊力道相當強大，兩部自小客車車頭嚴重毀損，現場零件散落一地，畫面怵目驚心，所幸僅廖姓駕駛受到輕微擦挫傷，未造成更嚴重的人員傷亡。

警方指出，事故發生於8日下午5時18分許，當時廖姓男子沿觀音區保興路二段往觀音方向行駛，行經與台66線交會路口時，因該路段正進行道路高架工程施工，現場交通動線與一般情況有所不同。廖男疑似未注意號誌變化，在穿越路口過程中闖越紅燈，與33歲郭姓男子所駕駛、沿台66線方向正常直行的自小客車發生碰撞。

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從現場照片可見，兩車車頭均因強烈撞擊而嚴重變形，保險桿、引擎蓋及車體零件四散，顯示撞擊當下速度與力道都不容小覷。警方接獲報案後迅速到場處理，除協助傷者送醫檢查外，也立即實施交通管制，以避免後方車流受到影響並防止二次事故發生。

經警方對雙方駕駛進行酒精濃度檢測後，結果皆為0，已排除酒後駕車因素。目前詳細肇事責任及事故發生原因，仍有待警方進一步調閱路口監視器畫面及相關跡證進行調查釐清。

警方也再次提醒所有用路人，行經路口時務必減速慢行，隨時留意交通號誌與周邊車流狀況。尤其施工路段的交通環境較為複雜，駕駛人更應提高警覺，切勿心存僥倖闖越紅燈或搶快通行。一次疏忽不僅可能造成車輛毀損，更可能危及自己與他人的生命安全。此次事故雖然幸運未釀成重大傷亡，但也再次為所有駕駛敲響交通安全警鐘。

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