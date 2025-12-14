觀音隧道鐵路電纜遭剪斷！台鐵緊急修復 警方展開調查
宜蘭北迴鐵路觀音隧道14日凌晨發生號誌電纜遭剪斷事件，雖未被竊，但已觸犯毀損罪及鐵路法。台鐵緊急修復，清晨6時25分完成，未影響列車行駛。鐵警成立專案小組調查，是否涉及蓄意破壞引發關注。
鐵路警察局花蓮分局表示，事情發生在12月14日凌晨1點多，地點位於宜蘭北迴鐵路觀音隧道，漢本車站的工作人員因發現號誌異常，於是進入隧道檢查，結果發現在距隧道南口約65至100公尺處，有號誌電纜線遭人剪斷，幸運的是，電纜並未被竊取。不過，這一行為已觸犯《刑法》第354條的毀損罪及《鐵路法》第68-2條，台鐵公司隨即展開緊急修復，並於清晨6點25分完成維修，未影響列車正常運行。
鐵路警察局花蓮分局指出，已成立專案小組進行深入調查，並著手過濾現場跡證，釐清嫌犯動機及是否另有企圖。台鐵也呼籲民眾珍惜公共設施，勿以身試法，強調公共安全的重要性。
延伸閱讀
影/高雄女駕車搶快左轉未禮讓遭撞飛！待轉區4機車6人急送醫
北市大安區工地疑墜落意外 六旬女子當場身亡
影/雪糕刺客！神秘塗鴉現身台中16層高大樓 警已鎖定嫌犯
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 463
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 126
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 87
台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛
南部中心／綜合報導台南一名女子在酒吧喝醉後，竟突衝到馬路上直接蹲在路中央，看到有車輛開過來，她還故意跑過去，試圖製造假車禍，幸好車輛趕緊停下來，沒想到女子又鎖定下一輛汽車跑去，這下真的被撞飛。黑衣女子從酒吧走出來，突然蹲在路中央。（圖／翻攝畫面）大半夜，黑衣女子從酒吧走出來，在馬路上晃來晃去，蹲在路中央，形跡詭異，看到一部白色轎車開過來，她突然向前跑去，撲在對方的引擎蓋上，整個人摔倒在地，男駕駛嚇了一跳，下車查看，女子一開始還躺在地上不起來，沒多久卻又突然起身，開始大聲咆哮。目擊民眾：「第一台的白車，其實是要來我們店喝酒的客人，他停下來後，這個女生就衝上去撲到他車上，然後就裝死，有起點爭執吧，然後我們那一台車的客人，也不太想理她。」正當大家看傻眼，女子又突然朝另一部疾駛而來的黑色轎車衝過去，這次卻整個人被撞飛，翻了一圈倒地，一動也不動。事發在台南中西區民生路二段，這名28歲女子在旁邊知名酒吧喝酒後，突然衝到馬路上，誇張行徑讓目擊者懷疑，是不是要製造假車禍。女子接著又突然朝黑色轎車跑過去，慘遭撞飛。（圖／翻攝畫面）目擊民眾：「她是也沒有喝很多，就喝一杯長島冰茶而已，聽警察說後照鏡應該是有毀損，所以他們有直接去做筆錄這樣。」海安派出所副所長王志宏：「碰撞另一輛由30歲李男駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。」女子酒醉失態，離譜行徑不僅害得自己被撞受傷送醫，在馬路奔跑、蹲下，違反道交法，還可處500元罰鍰，另外撞壞車輛的後照鏡，也將面臨車主求償。原文出處：台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛 更多民視新聞報導獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導繼新北九份老街出現竊盜集團，現在連台北西門町也有了嗎？有民眾日前在西門町看青山宮藝閣表演，期間被五名頭戴鴨舌帽的男子團團包圍，雖然當下不覺有異，但民眾回到家後，發現皮夾不見了！回頭查看自己拍攝的畫面，才驚覺包圍他的五人涉有重嫌！現在警方受理報案，要追查這五人的下落。萬華青山宮遶境，現場人山人海，有民眾在西門町觀看藝閣時，高舉攝影器材，意外捕捉到這詭異一幕。只見藝閣上的人，開始丟物品給下面的民眾，此時男子身旁，開始聚集一群戴著鴨舌帽、口罩的男子。1、2、3、4、5，不到幾秒鐘的時間，男子馬上被五人團團包圍，明明現場沒有擠到那麼誇張，這五人瘋狂往男子身上貼，這名男子回家後發現皮夾被扒走了。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）事發在台北西門町，10號晚上七點多，男子發文提醒大家要注意，說自己疑似碰上竊盜集團，五個頭戴鴨舌帽的男子，將他團團包圍！過沒多久就鳥獸散，男子事後發現皮夾不見了，懷疑就是當時，不斷靠近他身邊的這五人所為，但畫面沒拍到明顯的偷竊行為，因此暫時不提告。有網友依照畫面分析，說這五人靠近被害人時，其中三人有刻意用肢體碰觸被害人，讓被害人有感、轉移焦點，當身體三個部位，同時明顯感覺到被觸碰時，根本察覺不了其他微小異狀。西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾。（圖／民視新聞）西門町派出所副所長許福和：「因五人行跡可疑，警方將持續調閱追查五人行蹤，釐清身分。」萬一真的又是竊盜集團，現蹤人來人往的西門町，恐怕又會引起觀光客恐慌。原文出處：西門町驚見「竊盜集團」？！ 五人包圍一人扒走皮夾 更多民視新聞報導南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光禪寺爆師兄侵犯師弟！昔學生集體失聯「黃安妹也捲入」黑歷史全起底民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
檢察官欠便當錢70元3月未還 當事人致歉：忙到忘記
高雄地檢署某檢察官在員工餐廳包便當時，付錢少了70元，老闆娘同意讓他先欠著之後再還，沒想到一欠就是3個月，餐廳對此頗有微詞，消息傳出後，當事人趕緊還錢，聲稱忙到忘記此事，並表達歉意。據了解，今年9月間某日，檢察官到雄檢地下一樓的員工餐廳包便當，他挾了270元的飯菜，結帳時，向老闆娘說身上只帶200元自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」 賴清德：會研議一切可能作為
政府推動軍公教年金改革已超過7年，期間引發不少退休軍公教人士不滿，在藍白合作下，立法院今（12）日下午三讀通過修法，確定退休公教人員所得替代率回溯至2023年。總統賴清德今日傍晚在臉書以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題發文表示，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
藍白強行通過反年改！王婉諭批「買票法案」︰犧牲整個國家和世代
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨在人數優勢之下三讀通過了「反年金改革」的修法，引起社會輿論反彈。時代力量主席王婉諭直言：「國民黨的提案不是『停砍』而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是『大開倒車』。年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是6970億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。年金『破產』的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」 王婉諭在臉書發文寫道：「國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴。而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，我並不認同所有人都要領一樣多。但是，如果要停止年改，我第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？如果我們一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。」 王婉諭警告：「屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。政治的核心始終在於分配。你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。2018年，年金改革新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產
反年改法案在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，讓網友氣喊「可以睜眼說幹話就只有你們了」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
影/雲林重大交通噩耗！2人慘死「1人命危搶救中」
現場相當慘烈！今天（14日）清晨在雲林縣斗南鎮發生重大交通噩耗，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，駕駛跟女乘客當場慘死，另有一輛車的駕駛命危搶救中，事發瞬間的監視器畫面也曝光。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
屏東傳嚴重車禍！ 騎士自撞摔橋下待救援
屏東縣 / 綜合報導 今(13)日下午2點多，屏東霧台鄉2號橋，傳出一起機車自撞，騎士摔落橋面的意外，警消獲報後趕赴現場，進行救援動作。畫面中可以看到，機車躺在橋上，一行人非常緊急，準備繩索，準備下降到橋下進行救援任務，因為女騎士情況危急，躺在底下一動也不動。好端端的怎麼會發生嚴重車禍？肇事原因現在也都還有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
反年改修法三讀惹議 鄭麗文：執政黨挑撥職業矛盾、別再扯後腿
立法院國民黨團昨日挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，引發朝野爭議。國民黨主席鄭麗文今（13）日到雲林出席縣黨部主委交接儀式，她會前受訪表示，軍公教的年改應該到了做重新調整時機，執政黨卻視而不見，更用惡言惡語挑撥不同職業矛盾，希望民進黨不要再扯後腿。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
住左營騎車到屏東霧台! 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下
南部中心／洪明生、陳姵妡、莊舒婷 屏東報導13日下午兩點多，屏東縣消防局接獲報案，在霧台鄉霧台二橋有騎士自撞，跌落30米山谷的意外，警消到場後就看到一台機車橫躺在路面，卻不見人影，往下方溪谷看時發現有一位八旬婦人，警消立即使用吊掛裝備，到溪谷下方展開救援。屏東霧台驚傳墜谷意外，警消獲報到場將傷者送醫。（圖／民視新聞）警消接獲通報，前往救人，卻只見一台藍色機車，橫躺在路中央，絲毫不見人影。不料往橋下查看，就看到一名婦人，一動也不動躺在溪谷邊，警消馬上搭設裝備，吊掛到溪谷下方救援。案發在屏東縣霧台二號橋，當時一名婦人騎車經過，疑似不熟路況，下坡時撞上橋墩，人就噴飛掉落約30米的溪谷，機車則倒在路中，路過民眾發現不對，急忙報警。目擊民眾vs.記者：「一個老媽媽吧，一個老媽媽，是不曉得什麼原因嗎？不知道，如果她不熟的話她是會直接撞過去。有發生過人掉下去嗎？這幾乎沒有，幾乎沒有，所以也不曉得什麼原因。對。」消防人員吊掛下溪谷，將婦人救起但她已經沒生命跡象。（圖／民視新聞）警方說，摔谷的是一名80多歲的陳姓婦人，救起時已經沒了呼吸心跳。屏東特搜大隊副大隊長鄭維勛：「有一名民眾騎乘機車，掉落台24縣霧台鄉二號橋橋邊，那消防局立即派遣霧台分隊，利用人員下降的方式將傷患救起。」八旬婦人家住左營，為何單獨騎車到屏東山區，又是如何發生自撞摔落谷底，警方還要進一步釐清。原文出處：住左營騎車到屏東霧台 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下 更多民視新聞報導屏東9獵人殺台灣黑熊！機車3貼運屍惡搞「畫面超駭人」無罪理由曝到部落訪友竟成「迷幻之旅」5人誤食神祕植物 深山幻覺連夜待救暗夜馳援！屏東「舊好茶部落」集體食物中毒 消防局爬山救人民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
正值校慶! 醉男持刀闖校園追逐學生 嚇壞現場民眾
南部中心／綜合報導屏東市一間國小校園，13日發生驚悚的攻擊事件，當時兩名高中生在校門口人行道聊天，突然一名酒醉男子掏出美工刀作勢攻擊，他們趕緊跑進國小求救，嫌犯還一路持刀追進校園內，當時正舉辦校慶，嚇壞不少學生，還好高中生機警，躲進保健室，把門反鎖，阻止嫌犯闖入，警方快打部隊也迅速到場，將嫌犯逮捕。2名高中生在一處國小校園外差點遭攻擊。（圖／民視新聞）大批警力在國小校園外，將嫌犯團團包圍，不久前他竟然持美工刀，追砍兩名高中生，還一路追進校園內。當事高中生父親說：「歹徒追他一邊說要砍死你，誰看了都怕吧，校護就通知學校趕快報案。」事發在13號中午，當時兩名高中同學要去看電影，約在一間國小外的人行道會合，沒想到一名男子緩緩靠近他們，突然掏出美工刀，試圖攻擊，兩人嚇得跑到國小校園內，當天國小正舉辦運動會，人潮不少，嫌犯還一路追逐。高中生衝進一旁國小校園求救。（圖／民視新聞）當事高中生父親：「我的小孩跑到保健室，校護趕快把他身邊的小孩子，全部拉進去保健室裡面，我兒子跟校護一人擋一個門，歹徒就一直在窗戶那邊，眼睛掃視裡面的狀況。」兩名高中生分頭跑，男學生拔腿狂奔，躲進保健室，死死抵住門不讓嫌犯闖進來，驚悚場面，嚇壞家長和學生。目擊家長說：「當時我們看到歹徒有進去追小朋友，追到我們學校裡面去啊，追著不放，從這邊跟著進去。」原本熱鬧的運動會，闖進歹徒持刀追逐，瞬間驚恐萬分，還好警方很快到場，將人逮捕。45歲曾姓嫌犯居無定所，這回疑似喝醉酒，只是為何隨身攜帶美工刀，還做出攻擊行為，他落網後，精神不穩，說詞反覆，警方將他依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送偵辦，建請檢察官聲押。原文出處：正值校慶! 醉男持刀闖校園追逐學生 嚇壞現場民眾 更多民視新聞報導南投禪寺師兄「下藥迷昏師弟」逞慾8次還錄影！色魔師兄竟是高材生桃機第二航廈驚傳竊案！33歲美籍男超商偷泡麵、餅乾 下場曝光禪寺爆師兄侵犯師弟！昔學生集體失聯「黃安妹也捲入」黑歷史全起底民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒
台北市1名42歲陳姓男子，12日晚間9時25分開車行經基隆高架橋，欲開下敦化南路匝道時，路旁突然竄出1名12歲女學生，他嚇得趕緊打方向盤閃避，右側車身仍撞到女學生，造成她身體多處擦挫傷；警消獲報後趕抵現場，隨即將女學生送醫救治，所幸經醫師治療後並無大礙，至於詳細事故過程及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
才涉洩密遭押又爆案外案 警手機疑存「私刑」畫面
新北市 / 綜合報導 新北刑大偵一隊鄭姓代理副隊長，日前與另外3名警察，因涉嫌與黑道宴飲、洩露案件情資遭檢調約談，鄭姓副隊長訊後遭羈押禁見！而如今又傳出案外案，檢調人員疑似在他手機內，發現存有私刑毆打人犯的影像，不排除將另案偵辦。而鄭姓副隊長過去曾獲得國家警光獎，辦案績效獲得肯定，但去年因縱放毒犯換情資被調查，沒想到時隔1年多再度被逮。 穿著黑外套的男子，神情凝重走進新北地檢署，他是新北市刑大鄭姓代理副隊長，涉嫌洩密日前遭檢方約談，沒想到又爆發案外案，被約談的4人中，唯獨鄭姓副隊長，訊後遭羈押禁見，他與趙姓偵查員，以及金山分局王姓巡佐，還有中和分局張姓偵查佐，2023年同任職於新北刑大，涉嫌與黑道宴飲，洩露案件情資遭調查。其它3人5到15萬交保，鄭姓副隊長被羈押禁見，調查過程中手機內又被發現，存有私刑毆打人犯的影片，檢方不排除另案調查，穿著筆挺西裝上台領獎，鄭姓副隊長曾獲得國家警光獎，被視為模範警察，後來也考取警大警佐班持續進修，績效獲得肯定，沒想到卻涉入一系列爭議案件。去年10月時任偵查佐的他，因為涉嫌縱放毒犯，以交換槍砲案情資，訊後10萬元交保時隔一年多，又被貪污罪送辦，若涉及私刑毆打，恐怕又多一條罪名。律師李育昇(非當事律師)說：「如果對嫌疑犯來動用私刑，會涉犯刑法的凌虐人犯罪，法定刑是一年以上七年以下的有期徒刑，而本件行為人是利用警察的職權，來進行這個犯罪，還要加重其刑二分之一。」曾經的警察之光，如今被羈押，辦案過程是否妥適，有無涉及不法，有待檢調一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
謝幸恩控檢追問政治關聯「追殺黃國昌值得傷害這麼多人？」 北檢4聲明反擊：勿恣意揣測
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中央社遞狀控告前記者謝幸恩涉背信等罪，北檢周四以被告身分約談謝幸恩到案，訊後請回。謝幸恩隨後在社群表示，檢方一再追...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2