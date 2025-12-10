觀音預拌廠突「崩塌爆灰海」 工人狂奔逃命畫面曝光

工程更新突變災難現場桶槽倒塌「灰雲炸裂」工人慌逃。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市觀音區一家水泥預拌廠9日上午進行水泥桶槽更新工程，本來只是例行施工，沒想到竟在作業期間突然發生桶槽崩塌意外。當時1輛水泥車正準備進廠載貨，就在即將駛入廠區的瞬間，整座水泥桶槽竟毫無預兆地倒塌，巨大的金屬結構崩落聲響伴隨飛散的灰塵，瞬間讓廠區宛如陷入灰色煙霧海，能見度急速下降，工人全都嚇得拔腿猛跑，倉皇逃離現場，幸運的是，爆裂四散的灰塵雖然驚人，但整起意外無任何人受傷或受困，也因此附近的大園警方及觀音消防分隊均未接獲報案，並未到場處理。

據了解，事發時間約在上午8時許，預拌廠原正進行桶槽更新工程，正當工人專注施工時，桶槽突然傾斜並整座崩塌，飛灰瞬間充滿整個廠區，猶如灰塵爆炸一般，原本準備進場的水泥車被迫停在門口，完全不敢靠近，目擊工人則表示「根本來不及反應，只能狂奔」，工人們在逃跑過程中滿身灰塵，驚魂未定，表示從未看過這種意外畫面。

市府勞檢處指出，業者在事故後立即通報，由勞檢人員於10日下午進場進行安全輔導與調查，初步研判，桶槽可能因支撐腳座被過早拆除，在尚未完成固定前失去結構平衡，才會突然倒塌，桶槽內裝填的是「飛灰」材料，因此倒塌一瞬間導致大量粉塵向外噴散。勞檢處強調，現場均為公司員工作業，並無外包承攬商，所幸無人受傷，但此事件依然顯示施工安全管理的重大缺失，後續將釐清責任並要求業者改善相關安全措施。

