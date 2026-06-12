觀音444台斤大南瓜 征戰全國賽

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市觀音區農會12日在觀音辦事處舉辦年度大南瓜稱重大賽，共12位農友參賽。比賽最終由農友梁朝詠的444台斤大南瓜奪得冠軍，並將代表觀音區參加全國大南瓜比賽，盼為桃園市再次爭取佳績。觀音區大南瓜紀錄保持人歐道協指出，受極端氣候影響，大南瓜愈來愈難種，今年他的南瓜僅重299台斤，只剩過去的三分之一。

觀音區以種植各類瓜果聞名，大南瓜比賽更是地方特色活動之一。今年大南瓜比賽採吊掛方式將南瓜送上地磅秤重，場面壯觀，奪冠的444台斤大南瓜，相當於20名幼兒園學童的重量，驚人的大小讓現場民眾嘖嘖稱奇。

廣告 廣告

觀音區農會理事長郭來結表示，參賽南瓜須由設籍觀音農民在地栽培，且重量須達200台斤以上，才具備參賽資格。去年觀音區在全國大南瓜比賽勇奪第3名、第4名及2項優勝，展現觀音農民精湛的栽培技術。

梁朝詠表示，大南瓜是種趣味的，來比賽每年都在挑戰自己的紀錄，大南瓜很嬌貴，怕熱也怕雨，熱要蓋被子避免陽光直射，下雨要搭棚墊高避免泡水，照顧起來很費工，得獎是一種肯定。

歐道協說，民國112年種植的大南瓜以787.5台斤奪冠，紀錄至今無人能破，但這幾年極端氣候，讓大南瓜愈來愈難種，今年自己的南瓜僅重299台斤，只剩過去的三分之一，位居第4名。

觀音區農會表示，觀音區大南瓜比賽成績揭曉，冠軍由梁朝詠奪得，亞軍為梁信琪、季軍曹盛訓、殿軍為歐道協，冠軍可獲頒獎金6萬元，亞軍獎金5萬元，季軍獎金4萬元，殿軍獎金3萬元，優勝獎得主則可獲獎金1萬2000元，頒獎典禮將於7月4日蓮花季期間舉行。