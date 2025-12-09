觀高市早苗民調有感 黃暐瀚籲台灣：國家利益應在政黨之前 做到「對內競爭、對外團結」

政治評論員黃暐瀚在社群媒體發文，針對近期日本面對中國外交壓力下的民意展現發表看法。他指出，即便日本遭到中國在旅遊、水產及軍事上的多重施壓，過半數日本民眾仍支持高市內閣的「台灣有事」論述。黃暐瀚對此表示「真的很羨慕」，並呼籲台灣社會應學習「對內競爭、對外團結」的精神，將國家利益置於個人與政黨喜好之上。

▲ 政治評論員 黃暐瀚

面對中國「霸凌」式施壓 日本民意仍挺高市早苗

黃暐瀚在文中提到，日本在過去一個月內，經歷了中國方面「旅客不來、水產不買、軍事威脅」等強烈的外交壓力與霸凌。然而，根據最新民調顯示，針對日本首相高市早苗提出的「台灣有事」相關談話，仍有高達 55% 的日本國民認為「談話沒有問題」，僅 27% 認為有問題。

感到不安卻堅持立場 黃暐瀚：這就是國家利益優先

黃暐瀚進一步分析該份民調的細節指出，雖然有 55% 民眾支持高市的言論，但在「是否對日中關係緊張感到不安」的選項中，也有 51% 的民眾表示「感到不安」（46% 認為不會）。

他強調，這顯示出即便部分日本民眾對現況感到不安，但在面對外部壓力時，依然選擇支持首相的立場。黃暐瀚認為，這並非主觀認定日本國民非得支持「台灣有事論」，而是展現了一種成熟的公民態度。

盼台灣展現「對內競爭、對外團結」

「這就是我一直期待並追求的『對內競爭、對外團結』。」黃暐瀚感嘆，國民當然可以對政治人物有不同的喜好，不喜歡某位政治人物，下次選舉換掉即可；但在任何時刻，「國家利益永遠在個人與政黨之前」。

文末，黃暐瀚也語重心長地表示，期待台灣有一天也能展現出這樣的團結氣度，在面對外部挑戰時，以國家利益為最優先考量。