【觀點】假日市集的人情温度
黃曼寧／社會公益工作者
送給1950年代的雲和霧，電影《大濛》用這個「結語」向當時勇敢、真誠相待的不同省籍的小人物致敬。70年過去了，在台北的假日市集，同様温暖的情境在突然降臨的風雨之中一樣上演。
「台灣最美的風景是人」，中國大陸同胞曾經這樣形容台灣人的可愛；然而，如果我們現在只看政府部會，特別是内政部和陸委會，會以為台灣人變成了充滿仇恨。
《大濛》獲得金馬獎四項獎項，但以史詩般篇章形容未免太過政治或商業，有些劇情也未盡符合事實，當時小人物們在戰亂的逆流中，無畏恐懼，滿懷情義，相互照顧，勇敢向前，這些跨越地域的情義格外值得當前居住在台灣的每一個人深思。
政治人物經常性地炒作台海戰火與武統議題，加上立法院和都會街頭三不五時就出現朝野對抗，讓社會大眾很容易忽略了台灣許多市井小民依然勤奮地工作、真誠地生活在大街小巷中，不分晨昏，無分晴雨，處處散發著人性的温暖。
「怎麼那麼便宜，一個睡袋才兩百元。」在水漾公館市集，一位男同胞問。「它不是純棉的啦！纖維材質的！來！你用手摸摸，很實用的。」擺攤的女同胞的誠實，令人不禁停下腳步。
突然下起了小雨，有些群衆打起了傘。賣衣服的攤商看了看天空，有些遲疑，過了一會兒，雨還飄著，只好趕快拉起塑膠帆布。躲雨後，我再回攤位看看，擺攤的夫婦眼尖，認出是剛才有來看貨的。「美女，這帽子被雨淋了半邊，銅板價，结缘了。」
付了錢，接過帽子，順道跟一些攤子的主人聊天，才知道不少是嫁來台灣的外籍新娘，或是在大學唸書的年青人。他們很感謝主辦單位只收象徵性收取水電和場地清潔費，也很惜福，毎週六日都可以擺攤，賣些衣服、鞋子、瓶瓶罐罐、擺飾裝飾和日用百貨，增加些收入，又能推廣綠色環保消費，珍愛地球。
愈走進偏鄉，愈深入基層，你很容易感受這些小人物愈是真真誠誠、老老實實地生活、工作著。反而是那些汲汲營營於功名利祿的讀書人，不少違背知識分子的社會良知，盡做一些令人不恥的事。放眼當前的政壇、教壇和媒體界有失公德的大有人在。
個人有道德，社會有公德，國家有忠義。倫理和道德從來都應超越個人的功名利祿。黨是社會組織，不能因為取得政權了，就誤以為它就是國。
一位小妹妹，小學三四年級模樣，幫她媽媽看一小攤衣服。「叔叔，這些都是新衣服哦！我媽新批進的。」經過的一位伯伯笑著說：「好，我挑挑看。真的嘿，新的。這個價，太便宜了。」伯伯挑了件，小妹妹高興地看著她母親，笑了。伯伯說：「這女兒，好！小時，我也幫我媽賣菜！妹妹，讚！下禮拜，我再帶朋友來買啊！真好！」媽媽說：「謝謝您，先生，這市集每週六日，下午三時開到晚上八九點，歡迎您再度光臨。」
我擺過攤，知道賺錢的不易。下雨了，他們為何不撤？毎攤一天四百元的費用，不多，對他們大部份是一、二百元的交易卻是負擔。
走出公館市集時，天色剛暗，霓红燈打亮了起來。我拍了張照，想到可以替這些認真過好一天的小人物寫個專欄，為他們增加收入的機會，而正為物價所苦的社會基層也可在此買到物美價廉的東西，心情不禁瞬間亮麗起來。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：讀者提供
