【觀點】創業總怕失敗？想想張忠謀：越是被奚落，越要證明別人是錯的

台積電創辦人張忠謀近來因身體微恙，缺席11月的台積電運動會。張忠謀的牌友說是因為椎間盤突出住院開刀，至於橋牌老搭檔黃光輝也說應該不是什麼大問題，希望張忠謀早日康復，回來一起打橋牌。

看到這則消息，我也期望Morris早日康復，趕快再回來與大家分享他的觀點與智慧。同時讓我想起有次聽張忠謀演講，近90高齡卻仍精神抖擻、聲音洪亮，至今仍印象深刻。

當時，英特爾執行長季辛格決定切入晶圓代工，張忠謀表示不看好，認為這條路走不通。他談到年輕時在德儀做到高階主管，與英特爾創辦人摩爾、葛洛夫等人都熟識，一起參加半導體年會，晚飯後喝啤酒聊天，吹著風散步回飯店。

後來張忠謀創辦台積電，曾回去找他們，當時英特爾正如日中天，當然不看好台積電，也拒絕了張忠謀邀請投資的提議。可以想見，在創業過程中，張忠謀忍受過許多忽視，他還說，在許多舊日朋友眼中，他不過就是一位來自亞洲、想成功的創業人士。

如今，經過多年努力，台積電已成產業龍頭，英特爾卻盛極而衰，如日落西山、黯然失色。

當時張忠謀站在講台上，背後燈光投射在他身上，他憶起每個同時代的友人，大部分都已離世，唯他依然生命力旺盛，細數創業往事，每個場景歷歷在目。看著張忠謀的巨人身影，我感覺他是那個時代留下來的巨人中，影響最深遠的一位。

創業就是「自找的痛苦」

日前，我受邀去全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance）台灣年會，與各國朋友分享《造山者》電影映後座談，其中一個題目是要給創業家一些建議。那天時間有限沒提到，我想在這裡分享。

我覺得，創業絕對是一件不輕鬆甚至很痛苦的事，身旁很多創業的朋友，不只辛苦地求生存，還挑戰不斷，永遠處於戰戰兢兢的狀態。所以，我無法給大家多好的建議，我只能說，決定創業是自己找的，每個人創業前也肯定清楚95％的創業會面臨失敗。

既然決定挑戰，那就只有接受與承擔。只要稍微想想，曾高居德州儀器第3號人物的張忠謀，創業時一樣要經歷許多人的奚落和瞧不起，應該有感到些許安慰吧？

我也相信大家看完《造山者》電影，會得到一些勇氣和力量，50年前的台灣，何嘗不是從零到有的創業？當然，看完電影後，創業家還是要回到人間，面對客戶責難或產品、技術做不出來等困境。

但是，當創業成功後，果實一定是甜美的，且絕對充滿成就感。就像張忠謀創辦台積電，造山者帶著台灣走到今天，為世界帶來巨大改變，這是我可以給創業家最好的鼓勵了。

在台積電不只為半導體帶來革命性影響，也改變台灣的命運。過去沒有多少人在乎台灣，我採訪過很多歐美日韓等國的朋友，他們鮮少覺得台灣有什麼了不起。很多老外被派來台灣，目的通常是來殺價，讓幾家代工廠把價格砍一砍，就可以回去交差。

葛洛夫、比爾蓋茲，或是戴爾、賈伯斯、庫克、馬斯克等人都不把台灣當什麼，早年日本興盛時，也沒把台灣看在眼裡。但是，現在來台灣的外國朋友，無不想了解台積電為何成功，而且帶著一點尊敬的味道。

黃仁勳是最特別的一位，輝達的霸權其實有一半是由台灣供應鏈幫忙建起。他比其他人更懂台灣，因為他就生於台南，更理解台灣的過去及現在的實力。

很low的晶圓代工，成了最偉大的事業

記得早年採訪Morris（張忠謀）時，他說「晶圓代工」這個字眼聽起來很low，無法反映台積電為客戶創造的價值。如今，台積電創造了競爭者難以追趕的價值，整個台灣對全球電子供應鏈都帶來巨大價值貢獻。

我也認為，台積電成功給創業家最大的啟發，就是即使不被世人重視的點子——想幫沒錢蓋晶圓廠的IC設計業做製造——還是能長成一門大生意，引爆無限可能。創業家若願意為信念努力，讓這個價值無限延伸，夢想實現的力量遠遠超乎想像。

因此，創業家最大的價值與回報是什麼？我覺得，創業不只是有財務回報，更重要的是為世界帶來改變。

直到今日，台積電不僅持續領導半導體行業，也扭轉了台灣的命運，甚至改變了地緣政治與美中競局的樣貌。仍在苦苦支撐的創業家們，可以想一想張忠謀，再看看自己，或許可以獲得不少的啟發。

張忠謀為台灣示範了創業家典範，我期待他身體健康無恙，持續帶給世人更多的智慧與啟發，也期盼台灣有更多不懼挑戰的創業家，不斷寫出台灣電子業的新頁。

責任編輯：蘇柔瑋

