【觀點】台灣會付出最貴的能源轉型嗎？ 3

黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

張其祿／中山大學政治經濟系特聘教授

台灣廢除核能發電後會搞出全球最貴的發電成本嗎？德國總理梅爾茨上週重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。台灣民眾也應向賴清德總統提出同樣的質疑！

梅爾茨14日在薩克森-安哈特的商業峰會上聲稱德國退出核能是「重大的戰略錯誤」，並批評前朝政府在關閉最後幾座核反應爐上太過倉促。他直接批評包括梅克爾在內前任總理的能源政策，創造了全世界成本最高的能源轉型。

「民眾有痛，對於公共政策的好壞才會有感。」台中一位計程車司機在談到廢核時說：「民進黨政府一直用補貼台電來避免或延緩電價調漲。這使得民眾不能充分感受到電價上漲的痛，自然也就不會對政府錯誤的能源政策走上街頭、表達抗議。

世界對於核電安全的擔憂在2011年達到高點。當年日本的福島核災讓德國在同一年決定廢核，台灣的馬英九政府面對核四在廣大民意壓力都不得不做出封存核棒的決定。蔡英文政府理想滿滿，敲定2025年台灣為無核家園。

德國2023年4月關閉了國內最後三座核電廠，終結了這個歐洲最大經濟體逾60年的核電時代。台灣在2025年終止核三發電，也等同宣告進入無核的能源時代。

問題是，電力就是國力，面對未來的AI人工智慧時代，算力固然就是國力，但沒有電力，那來算力？！今後全球經濟主要國家的電力需求都會倍數增加，這不是畫餅太陽能、風能等綠色能源可以滿足，連發生福島核災的日本近年都不得不政策大轉彎，再度重用核電。

台灣的地理環境和能源依外程度和日本十分相似。日本政府近年推出的能源結構，核電比率保持在20%以上的能源成本經濟、碳排穩定降低和國家軍事安全等三大標準，本來就是台灣很好的借用参考模式。民進黨政府卻是好高鶩遠，不切實際，最近好不容易在核三延役上有所鬆動和妥協。

台灣十幾年來在能源政策犯的錯誤，正如梅爾茨說：「退出核能是一項重大的戰略錯誤。如果你要這麼做，你至少三年前要保留最後一批殘存的核電廠在德國的電網上，這樣我們才會擁有相同的發電容量。」民進黨政府對延長核三發電不能再三心兩意了。

梅爾茨說：「我們現在正在創造全世界最昂貴的能源轉型。我不知道是否有第二個國家和德國一樣，把這件事情搞得那麼困難且昂貴。」台灣其實也正為自己制訂了一個走向昂貴又危險的所謂綠色能源政策的死巷之中，因為天然氣發電比率如果幾近一半，它依賴進口、存量有限、接收不易的脆弱性風險就會使國防安全曝露無疑，必須用核電來加以降低。

民進黨追求無核家園也正如梅爾茨所謂的「意識形態驅動」的能源政策，毫無效率且太過昂貴。重回傳統核能運作，梅爾茨主張德國應該探求新一代的核能技術，尤其是小型模組化反應爐（SMR）。賴政府應以此為鏡。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

