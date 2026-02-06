【觀點】台灣經濟奇蹟：GDP巨人，薪資侏儒 3

吳敬子/獨立撰稿人

主計總處公布的數字漂亮得像舞台上的煙火：114年第4季經濟成長率高達12.68%，全年成長率8.63%，創下15年來新高。人均GDP逼近4萬美元，出口突破6400億美元，投資額直衝百億美元。官員在記者會上振臂高呼，彷彿台灣已經躍升為「智慧科技島」，準備與矽谷肩並肩。

然而，這場煙火秀只在新聞稿裡閃閃發亮。一般薪水階級卻只在意物價有沒有再漲，工地工人關心的是下個月薪水能不能準時入帳。政府喊得震天價響，基層卻只剩冷笑。

廣告 廣告

產業神山：民眾無感

政府高官自豪地說：5大核心產業，分別為半導體、AI、次世代通訊、軍工、關鍵礦物，總產值在去年突破10.3兆元，今年有望朝11兆元大關衝刺。台灣，並將持續拉開和亞洲鄰近競爭國家的距離，往高所得國家行列邁進。然而這些被視為「護國神山」的產業，雖然能讓國家帳面亮麗，卻無法讓大多數勞工分享到成果。

這就像一場豪華宴會，桌上擺滿了高檔牛排與紅酒，但受邀的只有少數晶片工程師與出口商。其他人只能隔著玻璃看熱鬧，甚至還要忍受物價上漲帶來的壓力。政府慶祝台灣人均GDP已超越韓國與日本，但工薪族平均年薪仍比韓國低約16%，製造業薪資更落後韓國近26%，而大學畢業新鮮人的起薪差距甚至達到37%～41%。GDP繁榮，薪水貧瘠，這種矛盾正是台灣經濟的最大諷刺。

AI紅利：出口商的狂歡，勞工的冷汗

政府與媒體口中的「AI紅利」聽起來像是全民共享的福音。AI、高效能運算、雲端服務供應商的資本支出，推升出口再創高峰。可是，這些紅利真正落到誰的口袋？答案顯而易見：出口商、外資、少數高階工程師。對一般勞工而言，AI紅利只是一個遙遠的名詞。工廠作業員依舊領著基本工資，餐飲業員工依舊在週年慶加班，零售業員工依舊在節慶裡忙到沒時間休息。

政府說失業率維持在3.35%的低檔，聽起來像是「人人有工作」，但這些工作能否提供合理薪資與生活品質，卻從未被正視。當政府高喊「人均GDP 4萬美元」時，基層勞工心裡只會冷笑：這些數字跟我的薪水單有什麼關係？人均GDP只是平均數，卻無法反映分配的落差。出口商賺得盆滿缽滿，外資信心爆棚，但基層勞工依舊在低薪環境裡掙扎。當韓國年輕人可以用薪水買房、旅遊，台灣年輕人卻只能在租屋市場裡打轉，甚至要靠父母資助才能過活。這種差距，正是「小老百姓無感」的根源。

政策煙霧彈：宏大敘事的幻術

政府高官在年終記者會上宣布三大施政主軸：「領航未來」、「投資台灣」、「布局全球」。聽起來雄心萬丈，甚至規劃到2040年要創造15兆元產值、50萬個高薪就業。這些數字像是科幻小說裡的未來場景，令人眼花撩亂。

但問題在於，這些政策主軸是否真的能讓「全民」受惠？「領航未來」強調AI新十大建設，卻忽略了基層勞工的薪資調整；「投資台灣」談的是兆元投資方案，卻沒有具體的全民加薪計畫；「布局全球」著眼於矽谷、東京的連結，卻忘了台灣基層勞工的生活困境。這些政策更像煙霧彈，掩蓋了「高成長無感」的現實。

全民調薪：唯一的解藥

如果政府真要讓經濟成長「有感」，唯一的辦法就是推動全民調薪。出口商的紅利與半導體的神話固然能讓GDP數字亮眼，但卻無法改善大多數勞工的生活。唯有透過稅制改革，要求高獲利企業回饋社會；透過勞動政策，強化工會談判力；以及公共投資，創造更多高薪就業機會，才能讓經濟成果真正惠及全民，而不只是少數人的狂歡。

真正的繁榮，不是GDP的煙火，而是薪水單上的增加。若政府只沉迷於宏大敘事，卻忽略全民薪資的提升，終將讓「高成長」淪為「高落差」。唯有全民調薪，才能讓台灣的經濟成長不再只是幻象，而是實質嘉惠百姓的現實。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【投書】稅單從天而降，誰來為人民舉證？

【投書】不依證據查稅「多少繳一點」 難道這就是台灣的「喊價」文化?

【文章轉載請註明出處】