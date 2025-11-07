【觀點】在大國競合間尋路：從中共二十屆四中全會與「十五五規劃」看台灣的自主與兩岸和平契機（上） 7

張其祿／國立中山大學政治經濟學系特聘教授

一、從「強國建設」到「民族復興」：兩岸政策的再定位

中共中央第二十屆第四次全體會議於2025年10月20至23日在北京召開，會中通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《十五五規劃建議》）。文件共分三大板塊、十五部分、六十一細項，全面描繪中國未來五年的政治、經濟、社會與國防布局。值得注意的是，其中涉台內容位於第59小項，明確指出要「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業；堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定；深化兩岸交流合作，共同弘揚中華文化；高質量推進兩岸融合發展示範區建設，落實台胞同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉」。

廣告 廣告

這段文字乍看延續「和平發展」的基調，但其政治意涵明顯升格。對台工作首次被內嵌於「強國建設」與「民族復興」的整體戰略之中，不再只是外交或統戰事務，而是「中國式現代化」進程的重要組成。港澳台事務、國防現代化與黨的全面領導被並列為國家治理核心，顯示「統一」與「發展」已成北京在新時期同軌推進的雙引擎。

對台灣而言，這既是壓力，也是契機。面對北京以「民族復興」包裝的長期戰略，台灣若能以自主、理性而不敵意的姿態回應，或可在其中尋得「和平發展、共存共榮」的新契機。

二、政治層面：擺脫敵意螺旋，建立等距自主的戰略平衡

《十五五規劃建議》明言要「牢牢把握兩岸關係主導權主動權」，反映出北京企圖在政治上設定敘事框架、掌握互動節奏的意圖。若台灣的回應僅止於「全面抗中、全面靠美」，則難免陷入敵意循環：一邊強化防衛與戒備，一邊又被迫更深地依附美國安全體系。長此以往，政治自主反而可能逐漸流失。

因此，台灣在新局勢下的核心課題，不是選邊站，而是確立等距而清醒的自主戰略。面對美中長期競合，台灣必須有能力與雙方往來、談判、協商，也要有能力在必要時說「不」。真正的自主，不在於孤立，而在於擁有「可談、可守、可拒、可轉」的彈性空間。

廣告 廣告

這樣的戰略平衡建立在制度自信之上：一方面，台灣必須強化民主防衛與資訊安全，防止外部滲透；另一方面，也應維持兩岸對話與危機管理的基礎。當「台海和平穩定」已成國際共識，台灣完全有條件將自己定位為區域和平的穩定器，而非對抗的前線。唯有如此，才能在美中競合的縫隙中，維持決策主導權。

三、經濟層面：在融合與分散之間，追求互利而不依賴

在經濟議題上，《十五五規劃建議》提出「高質量推進兩岸融合發展示範區」「加強產業合作」「落實台胞同等待遇政策」。這些語句顯示，北京正試圖以經濟作為推動政治目標的長期槓桿，透過示範區、產業優惠與生活整合，形成「以民促統、以經融政」的結構。

台灣的挑戰，在於如何防止經濟依附與人才外流，又不至於與中國市場全面脫鉤。若一味切斷連結，將錯失龐大市場與區域產業鏈機會；但若缺乏監理與審查機制，則恐被納入大陸的監管與標準體系，喪失自主性。

因此，因應之道應是「分散而非切斷、升級而非撤離」；政府應全面盤點對中依賴度，針對關鍵科技與戰略性產業，推動市場多元化與供應鏈重組；同時透過研發投資與法制改革，讓台灣成為全球供應鏈的高階樞紐，使美中兩方都「離不開台灣」。

另一方面，台灣也可善用中國崛起的時代契機。中國的經濟轉型、綠色發展與數位化進程，為區域帶來新的合作空間。合作不等於屈服，交流不代表統一。只要建立透明、對等、可監督的制度機制，台灣完全有能力在風險可控的條件下，與中國展開務實合作，創造互利共榮的經濟新關係。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【觀點】在大國競合間尋路：從中共二十屆四中全會與「十五五規劃」看台灣的自主與兩岸和平契機（下）

【投書】白道的詐騙集團比黑道的詐騙集團強

【文章轉載請註明出處】