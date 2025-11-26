【觀點】學校要你「探索無限」，演算法卻只給一條路

Unsplash示意圖

王麗蓉／ESG永續社會創新工作者

十一月，高中校門口貼滿了海外大學榜單。美國常春藤、英國、澳洲、加拿大名校⋯⋯每一張錄取通知書都是家長拍照上傳的素材。然而，當我經過校門時，卻被另一個標語吸引：「韌性，探索人生的無限可能」（Resilience ，explores life’s endless possibilities）。

站在榜單前，我忍不住想：當牆上展示的只有海外名校這一種，那些沒上榜的孩子呢？他們的「無限可能」在哪裡？

演算法「綁架」升學選擇

今天的升學選擇，早已被演算法深度介入。

留學代辦的選校系統，要你輸入GPA、托福成績、課外活動，然後演算法推薦「最適合」的學校清單。結果是：所有人都在申請同一批「高CP值」學校。

社群媒體更強化了這種單一路徑。Instagram、Dcard上，演算法不斷推送「名校學長姐」的分享，製造出「進名校等於人生勝利組」的幻覺，形成資訊繭房，讓人誤以為「不出國就是落後」。

家長的Line群組也是一樣。某某學校又有人上常春藤名校，這些訊息在群組裡瘋傳，形成集體焦慮：如果我的孩子沒跟上，是不是就輸了？

演算法把「選擇」變成了「最優化」，告訴我們哪條路最安全、最有效率。但這真的是「探索」嗎？

18歲追求「確定性」？

升學制度本身，也在強化這種「剛強」的思維。

一次考試、一次申請，就要決定未來四年。制度不允許你「不知道」、不允許你「慢慢來」。歐美盛行，高中畢業先去探索人生的Gap year在台灣普遍被父母視為浪費時間，轉系被當作繞路，重來更是「失敗」的代名詞。

於是，一條單一的價值鏈形成了：海外名校優於國內頂大，頂大優於私立大學，大學優於技職。這個價值鏈排除了多少可能性？那些選擇技職的孩子、那些想先工作再進修的年輕人，他們的選擇為什麼總被視為「次等」？

更矛盾的是，學校一邊掛著「探索無限可能」的標語，一邊卻大力慶祝海外名校與國立大學榜單。學生被困在「要探索，但不能失敗」的焦慮中。

這種追求確定性、排除不確定性、只相信單一路徑的思維，正是《道德經》所說的「剛強」，但是這種剛強跟我們想的可能不一樣。

向經典學習「柔弱勝剛強」

《道德經》說「柔弱勝剛強」，不是要我們軟弱，而是要我們有彈性、有開放性、有面對不確定性的力量。

柔弱就是，韌性。真正的強者，不是18歲就確定人生道路，而是能在不確定中持續探索、在挫折中復原並成長的人。就像水，看似柔軟，卻能適應任何容器，穿透任何阻礙。

道德經強調的開放性，就是不把任何選擇定為「唯一正解」。教育也該如此：允許學生「不確定」、允許他們「轉彎」、允許他們「重新開始」。生態學告訴我們，生物多樣性越高的生態系，越能抵禦外來衝擊。教育生態也需要多元路徑並存。

韌性才是人生的大贏家

也許十幾年後，當這些孩子回頭看，真正決定他們人生高度的，不會是18歲那年拿到哪一所大學的錄取通知書，而是他們有沒有學會「韌性」—那種在變化中適應、在挫折中成長、在不確定中持續探索的能力。

因為真正的好大學，不在校園裡，而是「社會大學」和「世界大學」。

「道可道，非常道」能被說清楚、被定義的「道」，就不是那個真正的、永恆的「道」，一旦你把某個東西「定義死了」，它就失去了流動性和無限可能性，那條通往成功的路，從來不是演算法能計算出來的「最優解」，當我們向道德經學習「柔弱勝剛強」的智慧，我們會發現：教育的本質，不是把每個孩子送往同一個終點，而是培養他們終身學習的能力，擁有「韌性」，才是人生的大贏家。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

