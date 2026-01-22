【觀點】從「民眾的事」出發：以4大願景應對台灣結構性困局 3

賴香伶／台灣民眾黨政策會執行長

國泰民安是從政者必須追求的目標，也是無可推卸的責任。股市飆破三萬點、年GDP 成長也突破五%，但社會大眾的生活有更幸福了嗎？

台灣民眾的焦慮隨著去年美國川普總統的關稅大戰引發護國產業可能掏空、去年我國人口出生率創新低、更成為全球生育率號倒數的國家，連馬斯克都對台灣提出警訊。

而錯誤的能源政策致燒煤空污威脅著人民健康，隨處可見的光電區也波及脆弱的環境生態；高房價讓年輕人望屋興嘆；產業分佈不均，地方人才外流、區域資源及落差擴大。

司法的不被信任、政治高度的仇恨對抗，早已把社會撕裂得更深。政黨存在的目的就是為人民、顧需求、強監督，回歸理性務實的提出解方，獲得人民的支持與信任，這是我們對台灣這塊土地與人民的承諾。

2026台灣民眾黨政策會提出九大政見綱領，把「民眾的事，我們的事」當作核心關懷，推出四大願景：「保安康、穩社會、壯產業、顧生養」，針對國人處境、產經發展及地方治理的壓力點研析出可被執行、可被監督改善的36項政策主張，並成為民眾黨參選人的共同政見。

一、穩社會，解決「居住正義、人本交通」：高房價與租屋黑市讓青年延後成家；交通事故居高不下，讓老人、孩童們的每日通勤令人擔心。因此我們主張打破租屋黑市、補助租約公證費、並依照所得級距補貼租金，讓租屋透明可保障；以公有地「只租不賣」與容積回饋興辦社宅並採租屋輪候制，讓公共資產回到公共目的；並推動鄰里交通改善、設置人行道，強化校園周邊500公尺人車分隔。

二、顧生養，政府責無旁貸「生養無畏、教育優化、全齡友善」：少子化不是不想生，而是住不起、養不起、沒人顧；高齡化也讓照顧壓力回到家庭。因此我們主張、補助非醫療性凍卵與AMH檢驗、補助坐月子營養金，育嬰留停不減薪以及阿公阿嬤顧孫津貼，推動2到6歲學費減免；提供65歲以上長者健保費全額補助、升級敬老卡，並建構壯世代持續照護退休社區（CCRC）。

三、保安康，打造「身心健康、低碳家園」：雖然台灣連續8年蟬聯「全球醫療照護指數」世界冠軍，但空污、氣候變遷、慢性病與職場高壓等多重問題，最後恐將壓垮我國醫療體系。因此我們主張低碳家園，2030年前逐年淘汰地方傳統燃煤發電，把PM2.5年均值降到12μg/m³；同時提升勞工專案健檢率、女性免費LDCT肺癌篩檢，並提升衛生所對環境風險與疫情調查的量能。

四、壯產業，推升「產業升級、族群共融」：能源轉型與供應鏈重組之下，地方若缺乏「鼓勵青年返鄉」施政配套方案，升級只會集中少數地區、城鄉差距更擴大。因此我們主張導入聯合國SDGs城市目標、整合資源協助傳產升級、提供青年返鄉津貼；面對AI人工智慧產業龐大電力需求的現實，支持把核能納入潔淨能源選項，降低政策不確定性。同時，壯產業也要把「族群共融」放進治理：人才就是國力，多語通譯、法律調處、就業與福利一站式窗口，讓原住民、新住民、客家族群都能被重視、被投資；尤期台灣有四百萬客家族群，桃竹苗及高屏六堆區域協作，打造「世界客都」在台灣，不只是文化品牌更是接軌國際與人才回流的加速器。

最後，政策要能順利執行，必須回到財政治理。《財政收支劃分法》改革已把資源還給地方、把權力還給人民。地方財政增加後，治理資源提升，把錢花在刀口上，讓每一筆支出都能回到「民眾最有感」的需求。

「民眾的事，我們的事」，民眾黨願意和朝野政黨共同努力，一起開創台灣包容、共融及繁榮的新時代。

