觀點｜揭密5G資費生存戰！當同業都在「抄襲」時，如何靠邏輯分析脫掉競爭枷鎖？

再2周就是農曆新年了，在這裡先向各位讀者拜個早年，祝大家乘風策馬，啟歲開程。同時提醒大家，遠傳門市在除夕傍晚5點後到初二這段期間不營業，好讓我們門市同仁回家與家人團聚。請客戶多利用App或撥打客服電話解決各種疑難雜症。

過年期間門市不營業，是我接任總經理後，一項說大不大、也說小不小的決策。在2019年1月上任後我鼓勵同仁與我跨級對談，於是有好幾「攤」中南部的門市同仁們揪團安排會面時間，所以我跑了一趟中南部，想知道他們的痛點。第一則聽到的便是他們略帶哀怨地說：「總經理，我們遠傳門市全年無休耶。」這跟我聽業務主管簡報時非常自豪地說我們全年無休，真是兩樣情。

不盲從，帶頭打破全年無休迴圈

我隨後回台北便和主管了解細節。其實電信門市過年期間的業績清淡，且需支付高昂的加班費。那麼過年為什麼還要營業呢？原來是「其他電信同業過年期間門市都照常開門」。

但我並不認為「跟大家一樣」是需要考慮的關鍵因素，反而過年期間要同仁加班對公司營業利益是負貢獻，對員工士氣也是負影響，那麼如何決定就很容易了。所以遠傳從2020年開始，門市除夕傍晚5點後到初二都不營業。

台灣的電信產業向來競爭激烈，尤其當時還有5家電信業者，尚未從價格競爭走向現在的價值競爭，難免有許多「跟進」的情況。這時如果有一家跟別人不一樣，就格外顯眼，所以過年門市不營業，在當年也算是一項「創舉」吧！

這也讓我想起，幾年前我讀了由臉書（Facebook）營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）所著的《挺身而進》（Lean In）一書。她自述懷孕時，上班要步行橫跨整個停車場，有次開會時忍不住向臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）抱怨，應該要在距離辦公大樓近處設置孕婦保障車位，桑德伯格只是隨口抱怨，並非正式提案，沒想到祖克柏連頭也沒抬就答應。

從這個小插曲可見，男女有別是事實，孕婦長距離徒步不便也是事實，爭取應有的權利或福利當然合理至極，無怪乎祖克柏秒答應。為何以前沒有人爭取呢？有時女性進入高管圈，因為圈子裡男性較多，便不由自主地「主流化」——穿著偏中性，選擇深藍、黑色等服裝——可能是不希望自己和大家不同，也難怪這項合理但僅女性適用的福利過去沒人提起，而一項「創舉」就這樣輕易地誕生了。

桑德伯格的書中第一章就是「如果你毫無畏懼，你會怎麼做？」講述女性在職場上的許多難處，其根源都是內心恐懼，害怕無法兼顧事業與家庭，希望成為及格的母親或配偶，更擔心被評價跟別人不同。

我一向認為「It's okay to be different」。有時我們遇到的難題，往往是外在環境加諸的眼光引起內在自我審查，甚至自我否定，交織成不必要的恐懼，讓我們習慣選擇跟大家一樣，因為覺得比較安全。但很多時候，安全不等於正確，更不利於創新，摒除雜念、不必要的介意，你將更能自在前行。

一方面在職場上更容易突破自我，做決策時也能脫掉這層枷鎖，將邏輯分析作為所有決策的基礎。正是這樣的思維，不因「大家都這麼做」而跟隨，不害怕與眾不同，而是回到問題本質，也才會有過年門市不營業的決策。

走新路，5G方案只在乎客戶的在乎

我們5G上市的訂價，打聽到同業們除了1399吃到飽之外，還會推出1199及999「5G傳輸量用完後降速到4G 10Mbps」的吃到飽方案，負責主管向我報告時，我反問：「如果你現在是4G 499吃到飽用戶，你會願意買這個降速降到10Mbps的吃到飽方案嗎？」我們推出了1199及999 5G傳輸量用完後享4G上網50Mbp的全速飽方案。

「我們說5G好，不是代表它完全取代4G，是指可以有更佳體驗。就算有省道、高架道路，開車的人還是需要高速公路。」雖然我們推出前預期會與同業不一樣，然而推出後，同業相繼在1天到1周後就改成跟遠傳一樣的方案。

這個決策，和前面提到的「It's okay to be different」一脈相承。產業競爭激烈，大家容易陷入「跟進」的慣性，看到別人的任何動作，都覺得自己要跟上，否則好像輸了。這種比較心態，短期看似安全，長期卻會讓企業失去方向，因為這些決策不再基於邏輯與策略。

過年門市不營業和5G上市的訂價，兩者看似毫不相關，其實背後的邏輯是一樣的，無須因為別人怎麼做，就覺得自己也必須跟著做。企業如此，個人也是如此，當你專注於自己的目標，會發現真正的競爭力不是「跟大家一樣」，而是「努力做好對的事」。無論身處哪個產業、哪個職位，都能「做自己的太陽，無需他人照亮。」

責任編輯：蘇柔瑋

