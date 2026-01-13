觀點》柯志恩被寄予「光復高雄」厚望 邁光環能否轉移成變數

民進黨高雄市長初選結果底定，立委賴瑞隆險勝出線，將扛起綠營延續執政重任；國民黨則由立委柯志恩二度挑戰，被藍營視為光復高雄的關鍵戰役。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長初選結果底定，立委賴瑞隆險勝出線，將扛起綠營延續執政重任；國民黨則由立委柯志恩二度挑戰，被藍營視為光復高雄的關鍵戰役。這場選戰預料將從藍綠對決，演變為執政「優勢」與「包袱」的拉鋸戰，誰能說服選民，將決定高雄未來4年走向。

2022年高雄市長選舉，陳其邁以76萬餘票、58.1％得票率大勝柯志恩逾24萬票，奠定陳其邁成為新任「南霸天」。邁任內，大型演唱會經濟、台積電等半導體高科技產業進駐與重大建設陸續到位，讓高雄城市形象快速翻轉、產業升級，國際能見度大幅提升，執政有目共睹。

然而，陳其邁的政治光環「綁定」其個人魅力與「4＋2年」的市政成果，能否順利轉移到接棒者賴瑞隆身上，成為綠營最大挑戰，再加上初選期間4強摩擦，難免有裂痕待縫合，雖然民進黨向來以整合能力著稱，但選後對外團結仍需時間發酵，也考驗「桶箍」陳其邁的能耐。

另方面，綠色執政雖具資源與政績優勢，但長期執政也累積不少包袱。近期心衛中心性侵案、檢驗烏龍事件、土方之亂等問題重重，以及去年延燒的美濃大峽谷、大樹和山光電等環境爭議，讓在野黨質疑市府監管失靈。

即使陳其邁多次震怒究責，仍難完全消弭外界疑慮，這些爭議都成為選戰中難以迴避的扣分題。另高雄也存在低薪、人口外流等問題，甚至被台中超車，淪為第3大都市，都有待參選人解題。

這回柯志恩來勢洶洶，提早布局高雄基層，勤跑社團，以揭弊、環保與民生議題作為主攻方向。針對綠營「接棒」話題，她更直言，民主政治沒有指定接班人，城市不需要「傳人政治」，藉此拉高對比。

柯志恩強調，這是場資源明顯不對等的選戰，她面對的不只是賴瑞隆個人，而是整個新潮流體系。她預告將從3月起陸續提出政策主張，但關鍵不在端出多少「牛肉」，而是內容是否貼近民生、讓選民有感，才能說服外界「這一仗，這柯真的不一樣」。

高雄市長選戰正式進入藍綠對決，綠營深耕2、30年，握有執政優勢與資源，但若無法正面回應爭議與民生焦慮，優勢也可能成為扣分項；藍營要翻盤，則需證明不只會揭弊批評，更得提出更具說服力的政策論述，才有機會撼動選情。最終勝負，仍取決於誰能說服選民，高雄的下一個4年不只是延續光環，而是需要真正解決問題的人。

