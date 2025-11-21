【觀點】比特幣瘋狂的兩年，今年漲幅已吞回

unsplash示意圖

吳敬子／自由撰稿人

2024年初，比特幣從4萬美元一路飆到6萬、7萬，像是突然被點燃。到了2024年中，比特幣開始震盪，甚至一度跌回到5萬美元。之後隨著大選比特幣像坐火箭一樣，到2025年初已衝破10萬美元。到10月更創下盤中歷史新高126,073美元，但最近又跌破10萬大關。

這不只是數字的遊戲，更是全球資金、信任和制度的角力場。本文帶你走這趟比特幣的瘋狂旅程。

比特幣走勢像雲霄飛車

2024年初的大漲，原因是美國政府終於鬆口，讓比特幣現貨ETF有機會上市。這代表主流資金可以合法進場，不再只是散戶在玩。再加上比特幣「減半」的供給收縮效應，市場預期價格會漲，大家搶著進場。

這時候的比特幣，像是被穿上西裝的叛逆少年，開始被機構投資者認真看待。但也因為太多人一窩蜂進場，市場開始出現過熱的跡象。

到了2024年中，隨著美國聯準會繼續升息，讓風險資產都不好過。同時，歐盟和美國對加密貨幣交易所的監管也越來越嚴，像是幣安、Coinbase都被盯上，市場開始擔心合規風險，造成一波跌勢。

然而，隨著美國大選的增溫，川普對比特幣的態度出現戲劇性轉變，從過去的批評者搖身一變成為「挺幣總統」。他不僅在比特幣2024大會上公開表示支持加密貨幣產業，還承諾若重返白宮，將推動更友善的監管環境。這番表態被市場視為重大利多，帶動比特幣在選前一路上攻，並在川普勝選後持續走強。比特幣的底氣，似乎比以前更強了。

比特幣的舞台越搭越穩

這兩年的漲勢，不只是投機，而是制度化資金真的進來了。有些國家的主權基金、退休金甚至把比特幣納入資產配置，還有新興市場把它當成外匯儲備的一部分。

比特幣不再只是「數位黃金」，而是開始被當成一種制度外的信任工具。當大家對傳統金融系統感到不安，比特幣就像是另一種選擇。但這種角色轉變，也讓它越來越像「制度內的異議者」，既想反叛，又想被接受。

2025年上半年，川普政府進一步釋出政策訊號，支持比特幣儲備法案與穩定幣立法，顯示美國正加速構建數位資產的政策架構。這不僅強化了比特幣作為制度性資產的地位，也讓它在地緣政治與貨幣貶值風險升高的背景下，成為投資人眼中的避險選項。川普的政策作為，讓比特幣不再只是科技圈的實驗品，而是正式踏入全球政治與金融的主舞台。

價值來自稀缺、信任及共識

比特幣的價值，不是靠政府背書，也不是靠黃金儲備，而是靠「信任」與「稀缺」這兩個魔法。它的總量永遠只有2100萬枚，每四年還會減半一次，這種設計讓它像數位版的黃金，越來越少、越來越珍貴。

而信任，則來自它的去中心化架構。沒有人能隨意印鈔、操控供給，這讓人們在面對通膨或金融危機時，願意相信比特幣是一種不會被濫發的資產。當信任與稀缺交織，比特幣就不只是密碼學的產物，而是成為一種制度外的價值儲存手段。

但也別忘了，價值是人類共識的產物。比特幣的價格能飆升，一樣能大跌。比特幣在10月創下歷史新高後急速下跌，主因是機構資金撤離、骨灰級買家落袋為安，加上高利率環境與技術面破位引發爆倉潮。ETF資金四週流出逾28億美元，市場信心急轉直下。美方沒收太子集團主席陳志12.7萬枚比特幣，更讓「匿名安全」的神話破滅。

所以比特幣雖然有技術、有敘事，但價格的波動和人性的貪婪，從來沒有改變。一旦信任崩潰，它也可能像鬱金香泡沫一樣，瞬間瓦解。投資還是要小心謹慎。

