觀點｜比996更狠！矽谷「002」爆肝工時飆AI，台灣人才要跟上，先學大谷翔平這招

最近《華爾街⽇報》⼀篇報導指出，隨著全球AI競賽⽩熱化，矽⾕頂尖研究員與⾼階主管陷入⼀種被稱為「0‐0‐2」的極端節奏：從午夜⼯作到午夜，周末只休2⼩時。這不僅是⼀場時間的競速，更是意志與創新的賽跑。

在OpenAI、Anthropic、Google等公司，團隊每周投入80到100⼩時，只為在模型突破或產品發布時搶得那短暫的先機。這樣的⽂化被形容為「既瘋狂⼜充滿電流感」：燃燒著⼈類對智慧邊界的探索，也逼近了⼈性的極限。

這股節奏也擴散⾄整個AI⽣態。從初創公司到⼤企業的應⽤團隊，無論是⾃動化、教育、醫療、廣告及內容⽣成，都感受到壓力。

每一次的模型升級或新產品推出，都牽動產業鏈。開發者怕被新版本淘汰，也必須思考哪個生態系是可能的贏家；投資⼈要求更快的產品落地；企業客⼾期待立即轉型。

AI世界正被⼀種永不下線的節奏驅動；快⼀步，可能定義未來，慢⼀步，可能被時代吞沒。

我仍記得在8⽉中考慮與OpenAI合作時，它們產品還停在Alpha階段：功能稀少、不穩定、不具擴展性。我們那時覺得合作幾乎是⼀場豪賭，但仍受它的遠景及想像⼒吸引。

那種whatever it takes，使命必達的執著，深深感染⼈⼼。產品經理能迅速整合需求、⼯程師像變魔術般修復與上線新功能、⾏銷部⾨能精準洞察客⼈痛點，提出有創意⼜務實的⽅案。

短短不到2個⽉後，10⽉6⽇的OpenAI開發者⼤會上便推出正式版（GA），成熟度遠超預期，我們也進⾏co-marketing（合作營銷）我們的應⽤AI代理，讓客⼾同步使⽤成果。他們這種速度與執⾏⼒，令⼈敬佩。

所以，在這場全球AI競賽中，Taboola台灣AI團隊該如何⾃處？這是我長期思考的問題。我們⾯對的不只是地⽅性議題，⽽是全球應⽤的挑戰。我們與世界級夥伴合作，包括OpenAI、以⾊列同事及多國團隊，每天都在跨時區、跨⽂化的協作中前進。

對台灣其他年輕AI⼯作者⽽⾔，我也在思考如何提升⼤家的國際競爭⼒，使⾃⼰不僅跟得上，更能脫穎⽽出，這是關鍵課題。⽽在此過程中，或許「⾃我提升」才是最重要的考量。

3點轉念，讓世界看見台灣AI力

我有3個建議想給台灣的年輕AI⼯作者：

第一，我認為要勇於表達和提出挑戰。 不要害怕不同的意⾒，因為沒有⼈強⼤到不能被質疑。我們的合作夥伴都是國際頂尖團隊，但即使你不同意他們的看法，你的聲⾳仍非常有價值。因為國際團隊需要多元觀點，這樣我們才能真正了解全球客⼾的需求。

我最近回台灣時，曾開過⼀個公司例會，會後開放提問。後來⼀名新加入的同事（他原本在台灣⼀家很⼤的公司⼯作）告訴我，這對他來說是⽂化震撼。因為每個⼈都勇於表達，不需要認同誰的觀點，可挑戰主管，不必附和。⽤問題深化討論、表達⾃⼰的想法，這樣的⽂化讓每個人都能平等參與全球對話。

第2點，我認為台灣AI⼯作者需要培養全球視野。 這不僅是會說英⽂⽽已，更要理解不同⽂化的思維。因為大家都在線上⼯作，等於是1周7天、每天24⼩時的節奏。我記得一名優秀的台灣員⼯跟我說，他發現⾃⼰⾯對各地聯絡人時，對⽅的⾼要求與即時反應，讓他幾乎沒有喘息空間，因此感到焦慮。

但事實上，這是世界的常態，我們要學會在快節奏中保持平常⼼，既能穩定輸出成果，⼜能理解他⼈做事的邏輯。唯有如此，才能在全球舞台上找到⾃⼰的節奏。

第3件事就是你要保持不斷學習和持續嘗試。 AI的資料與⼯具⽇新⽉異，錯誤無可避免，重點是你要容許⾃⼰犯錯、修正，並且快速調整好⾃⼰的⼼態。

舉個例⼦，⼤家都說道奇隊的大谷翔平是世上最偉⼤的棒球選⼿，而不是最強的投⼿或最強打擊⼿，是因為他能在⼀場比賽裡瞬間切換這2種⾓⾊。當他作為投⼿時，必須全神貫注於對⼿，若投得不理想，他下⼀秒就要立刻調整⼼態，轉換成打擊者的⾓⾊。

在AI瘋狂發展的世界裡，AI⼯作者也必須有同樣⼼態：當你嘗試了⼀個新AI模型，可能今天不奏效，明天⼜出現更好的⽅案。你必須隨時轉換思路，唯有在每⼀個當下盡全⼒，才能真正前進。

AI的「evolution（進化）」瞬息萬變，但對台灣⽽⾔，這正是⼀個重新定位、展現實⼒的時代。我們有扎實的技術底蘊、開放的學習態度及堅毅的團隊精神。只要敢於挑戰、放眼世界、持續學習，就能讓台灣AI在全球競賽中，寫下屬於⾃⼰的節奏。

