【觀點】為什麼高手都在做「AI斷食」？按下生成前，試著讓自己痛苦一次

最近麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）一篇超過200頁的研究論文引起了不少討論。研究團隊觀察使用AI協助撰寫文件的3種情境，發現使用方式不同，會對人的參與程度與記憶產生明顯影響。

他們設計了3組實驗條件：

測試對象使用AI撰寫文件。 測試對象不使用AI，但可以上網搜索。 完全由測試對象自行撰寫。

結果不令人意外，第1組的參與度最低。

許多人在完成撰寫後接受測驗時，不僅記不住內容，有些甚至不認得自己「寫」過的東西。這類使用者像是把任務直接外包給AI，過程中幾乎沒有投入思考。相較之下，第3組的參與度和記憶最為出色。

在之後的一期實驗，他們要求一開始就使用AI的第1組測試對象，在新一組實驗時不用任何AI或搜索引擎。

同時，他們也讓全部自行撰寫文件的第3組測試對象，在新一組實驗時使用AI。結果「先用腦再用AI的」測試對象比「先用AI再用腦」的測試對象，其大腦激發的程度以及對完成文章的回想能力都更強。

這項研究結果引發2種對立觀點。有些人擔憂，AI若無限制地進入教育與工作流程，將削弱人類的思考力與創造力。尤其對學生而言，過度依賴ChatGPT、Copilot等工具寫作或解題，可能會讓「做中學」的機會逐漸消失。

但是也有另一派聲音認為： 關鍵不在AI本身，而在於我們如何使用AI。AI並不會主動讓人變笨，錯誤的使用方式才會。

面對AI，你該問自己的第一個問題是：這件事，我還希望自己有能力做到嗎？

以我個人為例，我早已放棄記住大多數朋友的電話號碼，只記得幾組關鍵聯絡人的電話號碼。不過對於寫文章、簡報表達，這些我認為是職涯核心能力的項目，仍舊選擇親自動手，僅使用AI做潤稿或發想不同角度。

小心AI成癮，有些判讀不可割棄

這其實也是一種自我分工策略：什麼該保留？什麼能外包？

此外，就算是選擇外包的工作，偶爾也應該嘗試自己動手。有時候「刻意不使用AI」反而是對自己最好的訓練與保養方式。

其他領域同樣有類似例子：有人實踐「間歇性斷食」，讓身體在短時間內適應無食物的狀態，藉此啟動自我清潔與修復機制；有人進行「社群媒體／電子產品排毒」，一段時間內不碰手機、不接觸感官刺激，讓大腦重新找回深度專注與長距思考的能力。

諸如此類的「AI斷食」可能有益於我們的心智。刻意讓自己在特定專案中不依賴AI，反而能重新鍛鍊直覺、批判思維與創造力。

這種壓力訓練不僅是挑戰自我，也是提醒自己哪些能力值得被保留。

開車、寫作、創意，都是技能選擇題

我最近在美國進行了一次長途自駕之旅，開車穿越多州，經常在完全不熟悉的地區行駛。過去遇到這種情況，我通常是攜帶紙本地圖，或有個朋友幫忙導航。同時事先研究路線，盡量把主要的開車路線背起來。

但現在很難找到紙本地圖了，大家幾乎全靠Google Maps或 Apple Maps導航。這已不只是方便，而是結構性改變：地圖產業已經全面數位化，紙本不再是主流。

類似的還有Tesla的FSD（Full Self-Driving）技術，以及Waymo的無人計程車服務。這些系統已開始在舊金山、德州進行實地營運。根據報導，Waymo的用戶滿意度甚至高於人類司機。未來，開車或許會變成少數人才保有的技能，而不是每個人都必備的日常能力。

與其擔心AI會奪走什麼，不如思考你想要保留什麼能力。對於創業者、工程師、設計師這樣的技術人才來說，能與AI共創價值，將成為未來的競爭優勢。同時為了避免過度依賴AI，每個月也找幾天實施AI斷食吧！

責任編輯：蘇柔瑋

