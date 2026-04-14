12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
【觀點】當封鎖發生在台海：台灣的承受極限在哪裡？／魯云湘
魯云湘（政策與戰略研究員）
荷姆茲海峽的航運風險升高，讓全球再度正視能源供應的脆弱性。然而，對台灣而言，更迫切需要思考的並非遠在中東的航道變動，而是另一個更直接且難以迴避的情境：若類似封鎖發生在台海，台灣的社會、經濟與國家體系將面臨何種極限考驗？
台灣是一個高度依賴海運的島嶼經濟體。能源進口、原物料供應與出口貿易，幾乎全部仰賴穩定的海上通道。一旦台海出現長時間航運受限，即使未達完全中斷，既有運作模式也將承受連鎖衝擊。封鎖的關鍵不在於「是否徹底關閉航道」，而在於不確定性與高風險環境下，整體體系能否維持基本功能。
封鎖帶來的壓力，並非單一時間點爆發，而是呈現明顯的階段性累積。
初期階段：既有庫存與合約尚能支撐短期運作，市場波動與預期心理率先反映。能源價格上漲、航運費率攀升、保險成本增加，將先衝擊企業決策與投資信心。此時，衝擊主要體現在心理與成本層面，實體供應尚未全面斷裂。
中期階段：壓力逐步從市場轉向實體供應。台灣石油安全存量相對充裕（政府與民間合計約100-146天），提供一定緩衝；但天然氣高度依賴即時海運進口，安全存量天數僅約11-12天（法定2025-2026年至少11天，近期因危機調度至12天）。燃氣發電占比已接近50%，一旦進口步調受干擾，電力系統將率先面臨調度壓力。此時，政策必須面對現實取捨：產業用電與民生需求的優先順序如何安排？限電或配給機制能否迅速啟動？
長期階段：若封鎖超過短期調整能力，影響將擴及產業結構核心。台灣以出口導向為主，高科技製造業與半導體產業高度仰賴穩定能源與物流。一旦航運不確定性持續，運輸時間延長、成本上升、供應穩定性下降，將逐步侵蝕競爭力與國際市場信任。高附加價值產業並不等於高韌性；精密供應鏈最怕的，正是這種長期「不完全中斷」的灰色壓力。
值得注意的是，台海封鎖情境未必等同全面戰爭。它更可能以「灰色地帶」形式出現：部分航線仍可冒險通行，部分物資仍能流動，但整體風險與成本大幅提升。在此狀態下，真正決定體系存續的，不是單一資源是否存在，而是整體調度能力、替代方案與跨部門應變機制是否足夠。
荷姆茲海峽危機已為台灣提供一個現實窗口：即使是遠方航道受阻，天然氣存量有限的弱點已然暴露。若風險轉移至台海本土，衝擊強度與速度將遠超目前經驗。相較日本（天然氣儲備約3週）與韓國（約1個月），台灣的緩衝明顯較短，這凸顯能源政策必須從「平時效率優先」轉向「非常時期韌性優先」。
因此，關鍵不在於能否完全避免衝擊，而在於平時是否已完成充分準備。當能源供應受限時，優先使用順序如何決定？產業與民生競爭時，資源如何公平分配？除了依賴大型電廠外，我們是否具備足夠的「社區型微電網」與「離網電力」？例如，透過普及化的儲能系統與再生能源節點，讓醫院、通訊機房甚至特定避難設施，在主電網面臨限電壓力時仍能維持基本維生運轉，不至於因海上生命線被掐斷而導致社會機能全面癱瘓。
封鎖延長時，替代來源（美國、澳洲LNG等）、接收站擴建與這些分散式韌性體系是否已到位？這些問題，無法在危機爆發後臨時拼湊，而需透過定期兵推、制度演練與跨部會規劃提前測試。
從政策角度看，能源安全不能僅以成本、碳排與理想比例為唯一考量，必須將地緣政治風險與體系韌性納入核心。無論是加速再生能源發展、評估核能延役或重啟、保留燃煤備援、建構更分散的電網，或深化與盟友的能源合作，其最終目的都在於延長台灣在壓力下的可運作時間。這段時間本身，就是重要的戰略空間。
荷姆茲海峽的動盪是外部警鐘，而台海封鎖的假設則將問題拉回台灣自身。封鎖的意義從來不在於是否完全中斷，而在於「不完全中斷」的條件下，台灣的經濟社會體系能否持續運轉。這不僅是能源議題，更是經濟穩定、社會凝聚與國家安全的基礎考驗。
對台灣而言，真正的極限不在於風險是否會發生，而在於當風險成為現實時，我們的準備與韌性是否已足以承受。荷姆茲危機提醒我們：時間所剩不多，現在正是將能源政策從「理想藍圖」轉向「生存底線」的關鍵時刻。（照片本報資料照）
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