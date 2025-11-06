【觀點】當鄉村餐館只開四天
黃曼寧／社會企業工作者
台灣人的熱情，在鄉間更能充分感受；台灣經濟的好壞，在鄉間也較容易感知。
工作關係，經常得深入全台各鄉鎮，訪問返鄉創業的青年族群。上述的感受，近兩年由現場觀察和相互對話中愈來愈明顯。不少返鄉做民宿、咖啡或飲食店的年輕人不見了，獨留下他們的父母續續守著。長一輩的不少是熟朋友了，丟出心裡的真心話：唉！陸客不來！台客也只有偶偶來，唉！大家又回到當年作農的生活，看天吃飯。
這個天，當然不是天上的天，而是手握行政大權的執政黨了，想或是總統。有人還問：賴總統老家在萬里，他不常回去了嗎？是是萬里的生意不受影響？
台灣的股市不畏美國對等關税壓力，屢創新高，在可預見的未來，在AI和半導體雙雄的推波助濫下，預計大盤指數還會攀高。然而，大家不能被指數给迷惑了，上市櫃股票中高達三分之二的股價其實不是原地踏步，就是向下滑落。股市投資族稍不留意，只會賺了指數，但虧了銀子。台塑四寶是傳統產業的指標股，它都撐不住國際景氣的衝擊，其它内需型產業的營運困難不言可喻。
台灣的經濟和產業正愈來愈走向利潤兩極化的趨勢；連帶地，都會和鄉村住民的收入也呈現同樣失衡擴大的現象。生活在鄉間固然支出較低，但錢卻愈來愈不好賺了。主因是，鄉村人口愈來愈少，平日旅遊的人也不似以往熱絡。民宿業者苦笑說：「陸客現在成了稀客，一個月接不到十個人。豈只是不可同日而語！」
政府官員「官」字兩張口，總是很會說話。一群返鄉做在地創生的青年人午茶小聚，正巧新聞報導今年前八月，陸客來台八十萬人次，相較去年同期成長。「唉！比起曾經有的每年動輒三百萬人次，不禁摇頭。」專營農產創意的女性友人說：「今年看來兩岸和好無望，等待明年春燕吧！」
宋代詩人張俞在《蠶婦》中說：「遍身羅綺者，不是養蠶人。」直指社會分配不公，警示官員須關注勞動者的生存狀況。賴總統把總統當民進黨主席作，黨工卻把黨務當政務做，官場都亂了，天下豈會太平？！
高鐵和台鐵這幾年助推農旅風光和在地農漁特產很積極。全球關税戰打的紅紅火火，結構性通膨其實是正在發生，這兩家的飯盒的價格卻還很有人情味。我的上班族朋友們近來充份感受到外食和住宿費的高漲。政府公布的經濟數場總是很療癒。她們笑說：「我總是拿給貓貓看，希望牠也寬心！」大夥不禁一笑。
笑有很多種，前面也可以加好多不一樣的形容詞。賴總統啊！您出身鄉間，請您要知道。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：unsplash示意圖
