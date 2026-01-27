【觀點】補貼、補貼、補貼 賴政府不能這麼偷懶！

unsplash示意圖

黃曼寧／社會公益工作者

美國前總統克林頓曾經嘲笑在野黨只會「反對、反對、反對」。賴清德總統上任以來，面對問題則似乎只會「補貼、補貼、補貼」，令人感嘆這不是施政的偷懶，甚麼才是！

補貼在公共政策上又被諷刺為廉價的偷懶，因為它只解情緒，不解問題。遇到電價漲，不敢漲，改用補貼台電號損；健保内不敷出，極可能破産，不敢漲，鴕鳥推延；房價高漲，理應從供需著手，或用財金政策工具予以壓制，卻採用貸款或租金補助，三者一樣，都不願真正面對問題。政府治理邏輯居然扭曲成為：先讓你閉嘴，後面怎樣再說，這那裡是施政作為，根本就是不當使用止痛藥，而且自欺變型上癮。

廣告 廣告

解決問題像踢一場足球比賽，防守要看源頭，也就是問題從何發生？為何發生？本質又是如何？進攻呢？要看箭頭，也就是精確目的、目標在那？解決的方法有那些？路徑應該怎麼走？另一重點是勢頭，也就是主政者要站對位置，不能太過理想、不切實際，更不能不敢作為、不敢負責。

態度是正確的職業倫理的第一要項。愛因斯坦面對問題的態度十分值得賴政府學習。他說：「如果有1小時拯救世界，我會花55分鐘去確認問題是什麼，而只用5分鐘尋找解決的方案。」

甚麼叫確認問題是甚麼呢？愛因斯坦的這句話強調了問題定義的重要性，通常被解釋為在解決方案前，先花大量時間釐清問題的本質。確認問題的方法問題的核心是「現狀與目標之間的落差」。先明確定義理想目標，例如個人減重或企業業績，再與當前現況比較，就能找出具體差距，避免盲目行動。

解決問題首應注意的要項是設定清晰的目標：沒有目標，就無法辨識問題，例如「吃太多」只有在減重目標下才是問題。其次是，避免表面症狀：勿急於解決表象，要追蹤源頭，否則會製造更多問題。進而持續質疑假設：質疑常識與既有認知，才能發現其間真正的落差。

愛因斯坦也說：「聰明人會解決問題，智者會避免問題。」避免問題的發生更是為政者應該追求的才能。台積電等企業即將帶著5000億美金赴美投資設廠了，這會是台灣國力的擴大、延伸？還是台灣關鍵性產業被出走、掏空的開始？這像踢一場國際足球賽，賴政府面對可預見的未來，至少不能瞎子摸象，也不能忘記一個國家的主權不是國旗，而是產業與人才的主導權。

什麼叫瘋子？就是重複做同樣的事情，還期待會出現不同的結果。美國總統川普會是愛因斯坦口中的瘋子嗎？他處理世局的態度看來是如此偏向，地處國際地緣政治衝突第一島鏈的台灣恐怕不能只靠直覺去面對其中可能的劇變。

補貼，是吃止痛药，不能治本，而廉價的偷懶更因看不清楚問題的實相，而治不了根。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【觀點】從「民眾的事」出發：以4大願景應對台灣結構性困局

【觀點】台灣會付出最貴的能源轉型嗎？

【文章轉載請註明出處】