觀點｜跟著馬斯克賺到外太空！SpaceX掛牌引爆低軌衛星潮，台灣兆元供應鏈誰是新寵兒？

根據報導，今年美股有3家重量級企業將掛牌上市，其中2家是AI模型公司Anthropic及OpenAI，另一家估值已達8,000億美元以上的SpaceX，市場樂觀地預估甚至上看1.5兆美元，有機會成為史上最大規模的IPO。

台股向來與美股連動密切，近來台股中的低軌衛星與太空科技相關股票跟著大漲，其中不少企業都是馬斯克旗下SpaceX公司的供應鏈，也因此成為投資市場新寵兒。

為何SpaceX市值能夠突破兆元大關？這家公司對太空產業未來發展又具何種意義？可從3個角度來觀察。

首先，SpaceX公司徹底打破發射成本的障礙。 透過 Falcon 9 （獵鷹9號）和 Falcon Heavy （獵鷹重型運載火箭）的「可重複使用」技術，SpaceX 將送貨上太空的成本降低了數十倍，每公斤發射成本由過去數千美元水準，降至數百美元，長期目標要到200美元以下。

也就是說，以前發射火箭像是在開一次性飛機，飛完就丟，但如今SpaceX在重複使用與運載能力大幅提升下，單次運載量有機會突破百噸，讓火箭變得像航空公司，大幅降低進入太空的門檻。

其次，SpaceX旗下的星鏈計畫（Starlink），已改變全球的通訊模式。 Starlink 提供了全球性的高速衛星網路，不僅是偏遠地區的救星，在國防安全（如烏俄戰爭）與災難救援中也展現難以取代的韌性，成為各國政府高度重視的戰略資產。

目前Starlink累積發射總量已突破1萬顆，單是2025年發射數量即超過3,000顆，遙遙領先亞馬遜的Amazon Leo衛星。今年初，美國聯邦通訊委員會又批准SpaceX增設7,500顆第2代Starlink衛星的申請，隨著此次核准，SpaceX全球星鏈衛星總數將增至1.5萬顆，讓低軌衛星全面進入規模化發展階段。

最後，由於SpaceX 是美國太空總署（NASA）最重要的合作夥伴，星艦（ Starship）計畫是目前唯一有潛力實現「火星殖民」與「月球基地」的載具 ，這種對人類文明邊界的擴展，使其成為太空探索的領頭羊，也因此具備極高的願景溢價。

這也是為何Starlink 今年預估營收只有240億美元，卻可以支撐SpaceX達上兆美元市值的主因。

百年後，整個太空都是產製舞台

因此，SpaceX 不僅是火箭公司，它更像是太空基礎建設平台。而SpaceX 所引領的太空商機，正將外太空從科學探索的場所，轉變為真實的、可盈利的經濟領域。朝外太空發展，意味著市場範圍不再僅限於地球。過去我們計算各種商機，都是以地球土地及80億人口做為母數，但朝外太空發展，商機全都是新的。

對此，我還詢問了Gemini，當人類往外太空發展時，未來市場商機會是目前地球產值的幾倍？Gemini回答，2026年的太空商機產值約 6,000至7,000億美元，約是0.6％個地球產值；至於中期（2035至2040年）約 1.8 兆 至2.7 兆美元，約為 1.5％到2.5％個地球產值，若時間拉長至100年後，則會創造出數十個地球的產值。

以目前的「地球經濟」規模來計算，2024年全球 GDP（名義 GDP）大約在 100 兆至 110 兆美元間，未來100年若只創造出10個地球產值，將新增1,100兆美元，市場潛力驚人。

當然，百年後可能現在的人們都已離世，但這卻是對後代子孫非常重大的冀望與商機。或許是這項新商機太具想像力，才會大到讓投資人對SpaceX趨之若鶩、如此瘋狂。朝外太空發展的商機為何這麼大？其實，若仔細探究原因也不會太困難，因為一切都來自「創新帶來新機會」。

大家都知道，地球的資源是有限的，例如有限的稀土與能源，但僅僅是1顆含有豐富鉑金的小行星，其經濟價值就可能超過數兆美元。此外，太陽系內的太陽能供應是地球表面的數萬倍。如果人類能轉向太空能源，例如空間太陽能電站，能源產值將遠超地球目前的石油與電力市場。

再來，外太空可以做製造嗎？科學家也發現，微重力環境允許製造地球上無法生產的高性能材料，例如某些半導體晶體、生物製劑等。

因此，雖然台灣過去在太空領域的發展較薄弱，但憑藉強大的資通訊與半導體基礎，以及與美商密切合作，例如台商切入 SpaceX 供應鏈，有機會在外太空複製過去電子業成功模式。像是在地面接收站，這是目前台灣在太空衛星科技產值最大的部分，包括天線、PCB 板、通訊晶片等。另外在衛星關鍵組件上，國科會預估到 2029 年，台灣衛星產業產值將衝破新台幣 1 兆元。

至於AI 與資料中心，隨著 SpaceX及其他公司加碼投資並計畫在太空建立 AI 資料中心，台灣在伺服器與半導體製程及精密封裝的優勢，也將從AI領域跨足到外太空，開展出全新的舞台空間。

