【觀點】AI 時代的人心危機！ 3

釋慧明／僧伽醫護基金會董事長

人工智慧近年發展的速度遠超過多數人的想像。從上海多場 AI 與智能科技展會，到深圳高度成熟的科技產業鏈，人工智慧不再只是實驗室中的前瞻技術，而是迅速滲入製造、通路與日常生活。甚至，在以小商品聞名的義烏批發市場，也能見到語音模組與簡易對話晶片被大量應用於玩具與陪伴型產品之中，令人驚奇，也不免憂慮。

科技正以前所未有的速度，重新定義當前世界的運作方式。

但不容忽視的是，這股效率與算力不斷提升的浪潮之下，一個更根本的問題逐漸浮現–人心是否也同步進化了？

廣告 廣告

稻盛和夫的《心》，是繼《活法》之後，少數讓我閱讀時，刻意放慢速度的紙本書，因為，稻盛所談的並非成功的技巧，而是對「如何作為一個人而活」的反覆叩問。

稲盛和夫先生大學畢業步入社會，正值日本經濟低迷時期。他任職的公司資金緊縮、前途未卜，個人工作也屢遭挫敗。但他沒有將失敗歸咎於環境，而是在長期自省中逐漸確立一個核心信念：人生的目的，在於提升心性、磨練人格，並以利他之心對待工作與他人。

「命運並非偶然，而是長期心念與行為的結果。」稻盛這樣的生命態度，與日本文學中的另一個極端形成鮮明的對照。太宰治在《人間失格》中，透過主人翁葉藏，描寫一個無法理解人際規範、也無法承擔「作為人」責任的靈魂。那句「生而為人，我很抱歉」的感嘆，並非單純的厭世，而是一種深層的自我否定–既無法肯定自己，也無法為生命建立內在的準則。

《人間失格》所呈現的是一顆缺乏核心價值的心，如何在現實壓力與自我懷疑中逐步崩解；而稻盛和夫的人生則顯示另一種可能–即使身處逆境，只要能建立清楚的內在標準，人生仍可在挫敗中逐步累積出涵養、厚度與寬度。

AI 可以學會對話、模仿情緒、分析行為，但它無法替人回答一個根本問題：此生，該如何對自己的生命負責？台大兼任教授朱玉昌強調「停止把AI擬人化」，因為，現階段的AI並不理解語言的意義，它不知道話為何感人，也不知道它提供的回答為甚麼正確！AI不是機器人，而是一種學習的方式。我們應該清楚認知，當效率被無限放大、選擇變得唾手可得，人若因此沒有了內在準則，反而更容易迷失了人生的價值和方向。

「我命由我不由天」並非否定時代與環境，而是提醒人們，外在或許不可控，但內在必須承擔。科技可以決定世界前進的速度，卻無法決定人心的方向。朱玉昌教授在《人間福報》說：AI真正的轉折不在機器突然變聰明了，而在人類改變了「教機器」的方式，值得大家學習用人類觀點認知AI。

總而言之， AI 時代真正的危機，或許不在於機器是否像人，而在於人是否正在失去成為和做為「人」的價值與能力。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【觀點】補貼、補貼、補貼 賴政府不能這麼偷懶！

【觀點】從「民眾的事」出發：以4大願景應對台灣結構性困局

【文章轉載請註明出處】