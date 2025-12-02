【觀點】GDP狂飆、繁榮幻象、人民辛酸

unsplash示意圖

吳敬子／獨立撰稿人

台灣政府最近樂得合不攏嘴，主計總處宣布2025年GDP成長率高達7.37%，創下十五年新高。官員們滿臉笑容，彷彿這是世界盃冠軍般的榮耀，還不忘強調「AI需求爆發」、「出口動能強勁」，好像只要晶片賣得好，台灣人就能天天吃牛排、夜夜住五星飯店。然而，走到街頭巷尾，卻聽不到任何歡呼聲。民眾的荷包依舊乾癟，薪水漲幅慢得像烏龜，房租和房價卻像火箭般直衝天際。這場「數字繁榮」的煙火，燦爛在統計表上，卻照不亮庶民的餐桌。

政府的數字遊戲：繁榮幻象

政府的邏輯簡單到近乎荒謬：只要GDP漂亮，就代表大家都過得好。問題是，GDP是出口導向的產物，集中在半導體、伺服器零件等少數產業。這些產業的獲利確實驚人，但分配到勞工的薪資卻少得可憐。電子製造業占GDP超過15%，卻只僱用6.5%的勞動人口。換句話說，GDP的榮景是少數企業的盛宴，而大多數人只能在門外聞香。這種「數字遊戲」不僅讓民眾無感，更讓社會逐漸失去對政策的信任。

更諷刺的是，政府還自豪於「低通膨」——今年CPI僅上漲1.67%，屬近五年最低。官員們拍胸脯說這是民生的福音，但民眾卻苦笑：外食費、交通費、租金、教育、醫療，哪一樣不是節節攀升？統計數字的「溫和通膨」，掩蓋了生活成本結構性上升的現實。這就像醫生告訴病人「你的體溫正常」，卻忽略病人已經痛到滿地打滾。

荷蘭病、台灣病：出口天堂，民生停滯

國際媒體已經看穿這場幻術。《CNN》直言台灣的經濟成長高度集中，民眾無法共享成果；《經濟學人》更是毫不留情，直接點名台灣患上「台灣病」，甚至用「福爾摩沙流感」來形容這種結構性失衡。這些批評不是唱衰，而是赤裸裸的提醒：當一個國家過度依賴單一產業，其他部門就會萎縮，社會分配就會失衡。荷蘭當年因天然氣出口暴富，卻陷入「荷蘭病」的困境；台灣如今靠半導體撐起GDP，卻讓服務業、製造業基層勞工在低薪環境中掙扎。

台灣的「病」不僅是薪資停滯，更是資源錯置。央行長期壓低新台幣匯率，讓出口商賺得盆滿缽滿，卻犧牲了消費者的購買力。外匯存底膨脹到6000億美元，看似國力雄厚，實際上是把國內資金送去買美國國債，到頭來還要忍受匯率波動及被美國勒索。出口的天堂，民生的地獄，這就是「台灣病」的真相。

川普勒索、中國打壓：繁榮的脆弱外衣

更荒謬的是，政府還把這場GDP奇蹟包裝成「逆境中的勝利」。川普政府大幅要保護費，中國軍事威脅不斷，台灣卻能在國際打壓下維持高成長，官員們自豪地說這是「台灣韌性」的展現。問題是，這種韌性其實是建立在單一產業的狂飆之上。AI需求一旦降溫，出口增速就會從30%掉到個位數，且當基期過高、需求反轉，台灣的繁榮外衣瞬間可能被撕破。最嚴重的川普勒索要把晶片產業鏈搬回美國，台灣強項可能被連根拔起。

國際媒體早已提出疑慮：這波出口熱潮能否持續？答案恐怕不樂觀。當全球供應鏈重組、當美國或中國政策轉向，台灣的高度集中結構將成為致命弱點。政府卻依舊沉浸在「穩健上升」的幻象裡，彷彿只要喊出「台積電護國神山」，就能抵擋所有風雨。這種自我安慰的姿態，說穿了就是「數字麻醉」。

民眾的焦慮並非杞人憂天。薪資停滯、房價飆升、生活成本壓力，這些才是日常的真實。當GDP成長率被吹捧為國家榮耀，卻無法轉化為薪資提升與社會福利改善，繁榮就只是冷冰冰的數字遊戲。台灣的挑戰，不在於如何再創出口佳績，而在於如何治療這場「台灣病」，讓經濟成果真正普惠全民。

