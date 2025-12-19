角力》延續哥哥中斷的角力夢 彭允承以家人為後盾重返巔峰

彭允承在114年全中錦中拿下高中男子組希羅式第三量級奪下金牌。(圖片/動澤運動媒體)

彭允承因哥哥的影響而加入角力隊訓練，但哥哥因個人因素中斷角力的道路，彭允承希望除了為自己，也把哥哥中斷的遺憾一併完成。｢我的家人就是我最大的動力。」他坦言，除了哥哥之外，媽媽也始終給予他全力支持，而這份支持成為他持續精進的基石，讓他在面對每一次的比賽和挑戰時，都能有更堅定的底氣。

彭允承並非開局就一帆風順，國二時首度參賽全中運，教練及老師都對他不抱期待，甚至沒有人認為他能站上頒獎台。然而，他用行動和實力證明一切，以一面金牌回應所有質疑。奪金的震撼與成就感，讓他真正感受到站在賽場上的意義，也成為他繼續投入訓練、堅持下去的動力。

在國中達成全中運二連霸後，彭允承升上高中卻迎來一段低潮期。面對更高強度的競爭，他的表現不如預期，各式比賽都無法再度一舉奪金，多次止步於銀牌與銅牌之間。這段時間，他也時常懷疑自己是否還能再次站上巔峰。然而，他始終沒有選擇放棄，而是保持著自己的節奏與信念。｢我覺得我比較樂觀，就是認真練、把該做好的做好。」他說，正是這樣的心態讓他一步一步走出陰霾。

彭允承國二時首度參賽，用獎牌證明外界一切質疑。(圖片/動澤運動媒體)

在今(114)年的全國中等學校角力錦標賽中，彭允承終於迎來突破，成功在高中男子組希羅式第三量級奪下金牌，不僅象徵著他走出低谷，也證明他仍具備在賽場上發光的實力。對他而言，這面金牌不只是一個獎項，更是他克服困境的象徵。

｢在別人眼裡，我技術沒有很多變化，都是固定的招式，我希望可以打破這個既定印象。」彭允承期望自己能在未來的訓練中持續磨練技術，突破自己的框架。並將目標鎖定在明年全中運的金牌，希望能以更成熟的姿態再次站上屬於他的舞台。